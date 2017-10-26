Бодибилдер из Колумбии скончался в пермской больнице после травмы руки

Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти колумбийского бодибилдера в больнице Перми. Алексис Торрес Рохас получил, как ему казалось, безобидную травму во время тренировки в фитнес-клубе . Спустя две недели его состояние резко ухудшилось и мужчина скончался в больнице, не приходя в сознание.

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В Россию спортсмен переехал после свадьбы с нашей соотечественницей. Вдова спортсмена теперь винит медиков в непрофессионализме. Однако у специалистов свое мнение: они считают, что спортсмена погубила мечта об идеальном теле.



Обстоятельства смерти 31-летнего колумбийского бодибилдера сейчас выясняют следователи. Началось все с того, что Алексис на тренировке повредил руку. Тогда значения этому не придал. Спустя неделю ему стало хуже: культурист задыхался, терял сознание. Его срочно госпитализировали в Пермскую инфекционную больницу, прооперировали. Затем атлета ввели в состоянии медикаментозной комы. На крайнюю меру врачи пошли с единственной целью — избежать излишней нагрузки на организм. Но у пациента начали отказывать почки и легкие.



Пермские врачи утверждают: физически крепким и здоровым бодибилдер только выглядел. Нарушение функции почек специалисты связывают с интенсивными нагрузками и препаратом, которым пациент, судя по результатам анализа крови, злоупотреблял.



Подробности — в видеоматериале.

