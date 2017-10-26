Как в фильме ужасов: во время столичного хоррор-квеста обвалился пол с людьми

Столичные сыщики разбираются в обстоятельствах инцидента, произошедшего во время хоррор-квеста . Несколько участников пострадали во время последней игры.

Столичный хоррор-квест организаторы позиционировали как один из самых пугающих и леденящих кровь. Действительность оказалась еще страшнее.



Восемь посетителей пришли пощекотать себе нервы, даже уровень выбрали hard, что называется, потруднее. Компания друзей выполняла одно задание за другим, успешно скрываясь от маньяка, словно герои фильма ужасов. Все шло по сценарию, как вдруг в одной из комнат обвалился пол.



Василий Королёв вместе с друзьями снял на видео происходящее уже после падения, пока дожидался приезда скорой помощи. На записи видно, что, вероятнее всего, в том месте, где произошло обрушение, перекрытие было сделано из сэндвич-панелей. То ли со временем они разрушились, то ли вес восьми человек оказался чрезмерным. Теперь видеоролик изучают в Следственном комитете, там уже начали проверку. Автор съемки готовится к операции, у него серьезный перелом руки. Вместе с Василием на больничной койке оказались еще два человека.



Василий Королёв, пострадавший: «Во время падения я думал, что это часть квеста, так задумано, но все равно было страшно».



Певица и любительница острых ощущений Вероника Веро — тот человек, который позвал друзей на хоррор-квест. Теперь артистка вынуждена отменить ближайшие концерты на время реабилитации. У нее — динамичная программа, а врачи категорически запретили любые физические нагрузки.



Вероника Веро, певица: «Я не знаю, что нас спасло, мы пролетели между двух бетонных стен и мимо раковин, упали на кафель. Если бы кто-то головой… Это просто чудо, что мы все остались живы».



Участники квеста не скрывают, что еще перед началом игры администраторы предупредили: локации совершенно новые, другими игроками не проверенные. Судя по всему, помещения еще не были окончательно подготовлены для приема посетителей. Разумеется, теперь организаторам провального во всех смыслах квеста придется ответить на многочисленные вопросы сыщиков. Сотрудники СК осматривают помещение, где произошло ЧП.