Путин: общество ждет от МВД наступательных действий в борьбе с криминалом

Президент провел встречу в Кремле с высшими офицерами и прокурорами по случаю их назначения на вышестоящие должности и присвоения им высших воинских и специальных званий.
На встрече глава государства рассказал об ожиданиях общества от работы МВД. Он заявил, что вся система МВД в центре и регионах должна быть нацелена на защиту граждан России.
Владимир Путин: «От органов внутренних дел общество ждет наступательных и результативных действий в борьбе с криминалом, коррупцией, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков и оружия, контроля за миграционными потоками».
Он добавил, что сотрудникам полиции необходимо взаимодействовать с гражданским обществом и органами власти на всех уровнях, передает «Интерфакс».
Владимир Путин: «Тесная координация с коллегами из МВД и других ведомств важна и для Федеральной службы войск Национальной гвардии. Такая совместная и слаженная работа поможет Росгвардии четко выполнять свои задачи, обеспечивать высокий уровень общественной безопасности, в том числе при проведении крупных массовых мероприятий».
На мероприятии президент также сообщил об успехах в борьбе с терроризмом в России. По словам главы государства, с начала 2017 года было предотвращено 43 теракта, кроме того, сотрудники ФСБ задержали сотни членов бандформирований и устранили десятки террористических ячеек.
Владимир Путин: «Терроризм остается в числе главных угроз в России и по всему миру. В текущем году сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили 43 преступления террористической направленности, уничтожены десятки и задержаны порядка 800 членов бандформирований, ликвидировано 66 террористических и экстремистских ячеек».
Президент отметил и успехи в разведывательной работе, передает ТАСС. Он подчеркнул, что защита национальных интересов требует глубокой работы по линии внешней разведки. Как он отметил, необходимо добывать и анализировать информацию, прогнозировать события в разных регионах мира, особенно возле российских границ, оценивать все факторы и риски с точки зрения угроз безопасности страны.
Владимир Путин: «За первое полугодие 2017 года пресечена деятельность 30 кадровых сотрудников иностранных разведок, более 200 лиц, которые подозреваются в сотрудничестве с зарубежными спецслужбами».
Владимир Путин: «От органов внутренних дел общество ждет наступательных и результативных действий в борьбе с криминалом, коррупцией, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков и оружия, контроля за миграционными потоками».
Он добавил, что сотрудникам полиции необходимо взаимодействовать с гражданским обществом и органами власти на всех уровнях, передает «Интерфакс».
Владимир Путин: «Тесная координация с коллегами из МВД и других ведомств важна и для Федеральной службы войск Национальной гвардии. Такая совместная и слаженная работа поможет Росгвардии четко выполнять свои задачи, обеспечивать высокий уровень общественной безопасности, в том числе при проведении крупных массовых мероприятий».
На мероприятии президент также сообщил об успехах в борьбе с терроризмом в России. По словам главы государства, с начала 2017 года было предотвращено 43 теракта, кроме того, сотрудники ФСБ задержали сотни членов бандформирований и устранили десятки террористических ячеек.
Владимир Путин: «Терроризм остается в числе главных угроз в России и по всему миру. В текущем году сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили 43 преступления террористической направленности, уничтожены десятки и задержаны порядка 800 членов бандформирований, ликвидировано 66 террористических и экстремистских ячеек».
Президент отметил и успехи в разведывательной работе, передает ТАСС. Он подчеркнул, что защита национальных интересов требует глубокой работы по линии внешней разведки. Как он отметил, необходимо добывать и анализировать информацию, прогнозировать события в разных регионах мира, особенно возле российских границ, оценивать все факторы и риски с точки зрения угроз безопасности страны.
Владимир Путин: «За первое полугодие 2017 года пресечена деятельность 30 кадровых сотрудников иностранных разведок, более 200 лиц, которые подозреваются в сотрудничестве с зарубежными спецслужбами».
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