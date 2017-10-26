При взрывах на фабрике фейерверков в Индонезии погибли почти 50 человек

Число жертв ЧП на заводе пиротехники в городе Тангеранг увеличилось по меньшей мере до 46.
При пожаре и взрывах на фабрике фейерверков в Индонезии погибли, по последним данным, 46 человек, передает ТАСС. Ранее сообщалось о 27 жертвах. Кроме того, есть информация о десятках пострадавших.
ЧП произошло в городе Тангеранг. На заводе начался пожар, который спровоцировал несколько взрывов. Здание, в котором находилась фабрика, частично обрушилось. Что стало причиной случившегося, пока не известно.
ЧП произошло в городе Тангеранг. На заводе начался пожар, который спровоцировал несколько взрывов. Здание, в котором находилась фабрика, частично обрушилось. Что стало причиной случившегося, пока не известно.
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