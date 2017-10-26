В Москве стартовал международный футбольный турнир для детей-сирот

Дети-сироты со всего мира приехали в Москву, чтобы погонять мяч. В столице открылся международный футбольный турнир «Будущее зависит от тебя».

Соревнования проходят в большом манеже клуба «Локомотив». Участвуют юные футболисты из 11 стран, в том числе из мировой столицы футбола — Бразилии. На поле с одинаковым успехом сражаются как юноши, так и девушки.



Конечно, все мечтают попасть в большой спорт, и такая возможность есть. Кроме этого, некоторым из ребят футбольный турнир помог обрести семью.



Виталий Мутко, президент Российского футбольного союза: «Я сегодня узнал, что за эти годы 426 детишек определили в семью. Каждая биография, досье каждого ребенка в Instagram выставляется. Фонд поддерживает их, рассказывает об этих ребятах».



Сам Виталий Мутко тоже не остался в стороне. Президент Российского футбольного союза вышел на поле и дал ребятам небольшой мастер-класс — как правильно обращаться с мячом.