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    В Москве стартовал международный футбольный турнир для детей-сирот. дети и подростки, Москва, Мутко, спорт, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Москве стартовал международный футбольный турнир для детей-сирот

    В Москве стартовал международный футбольный турнир для детей-сирот

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    В Москве стартовал международный футбольный турнир для <nobr>детей-сирот</nobr>

    В Москве стартовал международный футбольный турнир для детей-сирот

    В Москве стартовал международный футбольный турнир для <nobr>детей-сирот</nobr>

      Дети-сироты со всего мира приехали в Москву, чтобы погонять мяч. В столице открылся международный футбольный турнир «Будущее зависит от тебя».

      Соревнования проходят в большом манеже клуба «Локомотив». Участвуют юные футболисты из 11 стран, в том числе из мировой столицы футбола — Бразилии. На поле с одинаковым успехом сражаются как юноши, так и девушки.

      Конечно, все мечтают попасть в большой спорт, и такая возможность есть. Кроме этого, некоторым из ребят футбольный турнир помог обрести семью.

      Виталий Мутко, президент Российского футбольного союза: «Я сегодня узнал, что за эти годы 426 детишек определили в семью. Каждая биография, досье каждого ребенка в Instagram выставляется. Фонд поддерживает их, рассказывает об этих ребятах».

      Сам Виталий Мутко тоже не остался в стороне. Президент Российского футбольного союза вышел на поле и дал ребятам небольшой мастер-класс — как правильно обращаться с мячом.

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