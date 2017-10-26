Поклонская запретила Собчак называть народ «быдлом»

Депутат Наталья Поклонская ответила на резкие высказывания телеведущей Ксении Собчак.
На своей страничке в соцсети «ВКонтакте» экс-прокурор Крыма разместила обращение к Собчак, в котором раскритиковала ее заявления. Она отметила, что понимает желание телеведущей привлечь к себе внимание на фоне предстоящей избирательной кампании. Тем не менее, по мнению Поклонской, оскорбительные высказывания в адрес народа абсолютно недопустимы.
Наталья Поклонская, депутат: «Понимаю, что сегодня как никогда надо заявить о себе. Но как? Для Вас, как обычно, порция грязи, гнева, раздражения на свою страну. Наверное это все, на чем Вы можете построить свою „избирательную кампанию“. Авансом скажу до самого марта следующего года: народ, Ксения, не „генетическое отребье“, не „быдло“, как Вы „ласково“ любите его называть, а люди, которые и являют собой Россию, ее самобытность, люди, готовые жизнь положить за свою Родину, и ярким примером патриотизма есть референдум в Крыму. Так вот, чтобы вести за собой людей их надо просто любить. Или хотя бы уважать».
Ранее Ксения Собчак и Наталья Поклонская вступили в полемику из-за заявления кандидата в президенты о том, что Крым является «украинским с точки зрения международного права». Экс-прокурор Крыма сказала, что Собчак — недальновидный общественный деятель, «который ничего дальше своего тусовочного мира и креативного меньшинства не видит». В свою очередь телеведущая похвасталась, что, в отличие от Поклонской — выпускницы евпаторийского филиала Харьковского юридического института, училась в МГИМО и разбирается в нормах международного права.
В Кремле высказывание Собчак по Крыму назвали неверным по сути и форме. А лидер ЛДПР Владимир Жириновский и вовсе заявил, что против телеведущей следует завести уголовное дело за такие слова.
Крым вошел в состав РФ весной 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине.
Наталья Поклонская, депутат: «Понимаю, что сегодня как никогда надо заявить о себе. Но как? Для Вас, как обычно, порция грязи, гнева, раздражения на свою страну. Наверное это все, на чем Вы можете построить свою „избирательную кампанию“. Авансом скажу до самого марта следующего года: народ, Ксения, не „генетическое отребье“, не „быдло“, как Вы „ласково“ любите его называть, а люди, которые и являют собой Россию, ее самобытность, люди, готовые жизнь положить за свою Родину, и ярким примером патриотизма есть референдум в Крыму. Так вот, чтобы вести за собой людей их надо просто любить. Или хотя бы уважать».
Ранее Ксения Собчак и Наталья Поклонская вступили в полемику из-за заявления кандидата в президенты о том, что Крым является «украинским с точки зрения международного права». Экс-прокурор Крыма сказала, что Собчак — недальновидный общественный деятель, «который ничего дальше своего тусовочного мира и креативного меньшинства не видит». В свою очередь телеведущая похвасталась, что, в отличие от Поклонской — выпускницы евпаторийского филиала Харьковского юридического института, училась в МГИМО и разбирается в нормах международного права.
В Кремле высказывание Собчак по Крыму назвали неверным по сути и форме. А лидер ЛДПР Владимир Жириновский и вовсе заявил, что против телеведущей следует завести уголовное дело за такие слова.
Крым вошел в состав РФ весной 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине.
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