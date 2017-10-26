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    Покушение на Мосийчука в Киеве попало на видео. видеонаблюдение, убийства и покушения, Украина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПокушение на Мосийчука в Киеве попало на видео

    Покушение на Мосийчука в Киеве попало на видео

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    • Фото: espreso.tv /youtube.com
    Покушение на Мосийчука в Киеве попало на видео

    Покушение на Мосийчука в Киеве попало на видео

    Покушение на Мосийчука в Киеве попало на видео
    • Фото: espreso.tv /youtube.com

      • В Сети опубликована видеозапись, на которой запечатлен момент взрыва, в результате которого получил ранение депутат Верховной рады Игорь Мосийчук в Киеве.

      На кадрах камеры видеонаблюдения видно, как из подъезда выходят несколько мужчин, далее — яркая вспышка, начинается пожар. Загорелся, по предварительным данным, мотоцикл. Согласно другой информации, взрывное устройство было установлено в припаркованном автомобиле.

      Мощный взрыв, напомним, в украинской столице прогремел у здания телеканала «Эспрессо» накануне вечером, когда соратник Олега Ляшко выходил после эфира. Мосийчук был госпитализирован с осколочными ранениями, врачи оценивают его состояние как тяжелое. Погибли охранник депутата и случайный прохожий.

      В Киеве заявили, что квалифицируют дело как теракт, расследовать его будет Служба безопасности Украины. Кроме того, в Киеве заявили, что среди версий будут рассматривать «причастность российских спецслужб». В Кремле такое заявление назвали «очередным проявлением захлестнувшей Украину русофобии».

      Украинские следователи назвали основные версии теракта. В прокуратуре считают, что целью атаки был депутат Мосийчук. Покушение организовали по политическим или личным мотивам.

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