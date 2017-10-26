Сегвеи и гироскутеры заставят ездить по правилам

Необходимость назрела давно: сегвеи активно участвуют в движении, особенно в крупных городах, а правил на этот счет никаких нет. Представитель Шувалова предупредил любителей разного рода «страшилок»: речь не идет о введении каких-либо запретов, только о правилах или рекомендациях.Сейчас нужно понять, приравнивать ли эти современные средства передвижения к велосипедам или разрешить пользоваться ими только в определенных местах, например, в парках.