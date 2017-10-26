Мэр Самары опроверг сообщения о своей отставке

Мэр Самары Олег Фурсов опроверг сообщения о своей отставке. Он заявил, что остается на посту, и пообещал официально объявить об изменениях, если они будут.
Олег Фурсов, мэр Самары: «В отставку не ушел, продолжаю работать. О дальнейших изменениях будет официально сообщено позднее».
При этом, как сообщает РИА Новости, от дальнейших комментариев Фурсов отказался.
Олег Фурсов вступил в должность в 2015 году. Городская дума избрала его на этот пост сроком на пять лет. Однако сегодня и. о. губернатора Самарской области Дмитрий Азаров объявил об отставке Фурсова с поста мэра. Это произошло на фоне сообщений о том, что городская прокуратура требует его увольнения. Причины в ведомстве не сообщили.
При этом, как сообщает РИА Новости, от дальнейших комментариев Фурсов отказался.
Олег Фурсов вступил в должность в 2015 году. Городская дума избрала его на этот пост сроком на пять лет. Однако сегодня и. о. губернатора Самарской области Дмитрий Азаров объявил об отставке Фурсова с поста мэра. Это произошло на фоне сообщений о том, что городская прокуратура требует его увольнения. Причины в ведомстве не сообщили.
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