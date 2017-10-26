В Москве вспоминают жертв теракта на Дубровке

Сегодня — 15 лет со дня трагедии в театральном центре на Дубровке. Террористы удерживали в заложниках более 900 зрителей и артистов мюзикла
«Норд-Ост», погибли 130 человек.
На улицу Мельникова, где установлен мемориал жертвам теракта, пришли сами бывшие заложники, родные и близкие погибших и те, кто не смог остаться в стороне от большого горя, которое охватило страну в октябре 2002-го. Драма с освобождением людей длилась три дня. В переговорах участвовали политики, артисты, врачи, журналисты.
Иосиф Кобзон: «Нужно не только в этот день, а просто приходить сюда и кланяться этой памятной стене, вспоминать, кто стал невинными жертвами».
Участница акции памяти: «Это, наверное, самая страшная трагедия нашего общества. Меня трогает спустя 15 лет. Я сама работаю в музтеатре. Я вижу наших гостей, которые приходят каждый день. Я понимаю, что те люди приходили так же».
Захват мюзикла «Норд-Ост» произошел 23 октября 2002 года. Бандитами руководил полевой командир Мовсар Бараев. Вместе с другими непосредственными участниками теракта он был уничтожен силовиками при освобождении театрального центра.
Иосиф Кобзон: «Нужно не только в этот день, а просто приходить сюда и кланяться этой памятной стене, вспоминать, кто стал невинными жертвами».
Участница акции памяти: «Это, наверное, самая страшная трагедия нашего общества. Меня трогает спустя 15 лет. Я сама работаю в музтеатре. Я вижу наших гостей, которые приходят каждый день. Я понимаю, что те люди приходили так же».
Захват мюзикла «Норд-Ост» произошел 23 октября 2002 года. Бандитами руководил полевой командир Мовсар Бараев. Вместе с другими непосредственными участниками теракта он был уничтожен силовиками при освобождении театрального центра.
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