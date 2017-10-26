В Кремле ответили на заявления о «российском следе» в покушении на Мосийчука

В Кремле назвали необоснованными и истеричными заявления о «российском следе» в покушении на депутата Верховной рады Украины Игоря Мосийчука.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Как всегда, не основанные ни на чем, голословные, истерические обвинения из Киева, которые звучат не только в адрес Рамзана Кадырова, но и фактически всех, кто занимает хоть какие-то должности в Москве».
По словам Пескова, подобные высказывания украинских деятелей являются новым проявлением русофобии.
Дмитрий Песков: «Безусловно, это очередное проявление, к сожалению, захлестнувшей Украину и Киев русофобии».
Напомним, в ночь на четверг в столице Украины прогремел мощный взрыв. Пострадали несколько человек, в том числе депутат Верховной рады Игорь Мосийчук. Два человека — охранник парламентария и случайный прохожий — погибли. Уголовное дело возбуждено по статье «Теракт», расследование будет вести Служба безопасности Украины. В Киеве сообщили, что среди версий будут рассматривать «причастность российских спецслужб».
Согласно последним данным, состояние раненного при взрыве Мосийчука остается тяжелым.
Игорь Конивец, заведующий стационарным отделением клиники «Борис»: «Состояние тяжелое, что характеризуют первые сутки в послеоперационный период. Вчера, даже сегодня ночью, закончилось оперативное вмешательство. Было где-то до трех часов, было очень много осколков, которые мы извлекли. Сейчас пациент находится в палате интенсивной терапии. Состояние тяжелое, до среднего еще рано, но можно с ним общаться».
По словам Пескова, подобные высказывания украинских деятелей являются новым проявлением русофобии.
Дмитрий Песков: «Безусловно, это очередное проявление, к сожалению, захлестнувшей Украину и Киев русофобии».
Напомним, в ночь на четверг в столице Украины прогремел мощный взрыв. Пострадали несколько человек, в том числе депутат Верховной рады Игорь Мосийчук. Два человека — охранник парламентария и случайный прохожий — погибли. Уголовное дело возбуждено по статье «Теракт», расследование будет вести Служба безопасности Украины. В Киеве сообщили, что среди версий будут рассматривать «причастность российских спецслужб».
Согласно последним данным, состояние раненного при взрыве Мосийчука остается тяжелым.
Игорь Конивец, заведующий стационарным отделением клиники «Борис»: «Состояние тяжелое, что характеризуют первые сутки в послеоперационный период. Вчера, даже сегодня ночью, закончилось оперативное вмешательство. Было где-то до трех часов, было очень много осколков, которые мы извлекли. Сейчас пациент находится в палате интенсивной терапии. Состояние тяжелое, до среднего еще рано, но можно с ним общаться».
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