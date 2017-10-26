Песков усомнился в данных о числе воюющих на стороне ИГ россиян

В Кремле сомневаются в данных доклада американской консалтинговой компании Soufan Group о числе воюющих на стороне боевиков в Сирии выходцев из России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее сообщалось, что Soufan Group назвала Россию крупнейшим «экспортером» боевиков в «Исламское государство» (запрещенная в РФ террористическая группировка). По данным компании, на стороне террористов воюют 3417 россиян.



Дмитрий Песков: «Мы никак не оцениваем результаты этого доклада. Мы не совсем понимаем, насколько можно доверять приведенным данным, на основе чего они подготовлены и какими источниками информации располагает эта организация».



По словам Пескова, в Кремле склонны сомневаться в достоверности опубликованной информации, в том числе и в данных доклада о возвращении в Россию 400 боевиков.



Дмитрий Песков: «Я опять же подвергну сомнению эти цифры, но также хочу напомнить, что на самых разных уровнях отмечалась потенциальная опасность, что люди, примкнувшие к террористам, будут возвращаться на родину, а именно в Россию».



Пресс-секретарь президента подчеркнул, что об этом хорошо известно российским спецслужбам, для которых борьба с террористической угрозой остается одним из приоритетов.