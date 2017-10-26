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    Мэр Самары Олег Фурсов ушел в отставку

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    • Фото: РИА Новости, Александр Васильев
    Мэр Самары Олег Фурсов ушел в отставку

    Мэр Самары Олег Фурсов ушел в отставку

    Мэр Самары Олег Фурсов ушел в отставку
  • Фото: РИА Новости, Александр Васильев

    • Фурсов ушел в отставку после того, как стало известно, что его отстранения от должности добивается прокуратура.

    Олег Фурсов ушел в отставку с должности мэра Самары. Он переходит на работу в правительство региона. Исполняющим обязанности мэра города назначен Владимир Василенко. Об этом заявил и. о. губернатора Самарской области Дмитрий Азаров, передает РИА Новости.

    Фурсов ушел в отставку на фоне сообщений о том, что прокуратура Самары требует его увольнения. Притом причины в ведомстве не называли. Городская дума должна была принять решение по представлению прокуратуры в течение 30 дней.

    Олег Фурсов занял должность мэра в 2015 году. Городская дума избрала его на этот пост сроком на пять лет.

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