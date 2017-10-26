Подросток сознался в убийстве одноклассника в волгоградской школе

Ученик восьмого класса был найден мертвым с ножевым ранением в области сердца. В его убийстве сознался одноклассник.
Одноклассник сознался в убийстве подростка, который был найден мертвым в школьном туалете в Волгограде. Об этом сообщили в Следственном комитете. В ведомстве уточнили, что 15-летнего подозреваемого уже допросили.
СУ СК по Волгоградской области: «Установлена причастность к трагедии 15-летнего одноклассника погибшего мальчика. Он уже допрошен в качестве подозреваемого. Подросток написал явку с повинной и рассказал обстоятельства произошедшего».
По словам подозреваемого, на перемене в коридоре школы он показывал приятелям свой нож. Он утверждает, что случайно толкнул одноклассника, который в тот момент держал холодное оружие в руках. В результате 14-летний мальчик получил смертельное ранение, а его 15-летний одноклассник, испугавшись, выбросил нож на улице.
Сознавшийся в убийстве школьник был задержан, теперь решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.
Напомним, нож со следами крови нашли возле школы. Тем не менее высказывалась версия о том, что погибший 14-летний подросток случайно нанес себе смертельное ранение, играя с ножом. Однако следователи не поверили в эту версию и возбудили дело по статье «Убийство». Кроме того, в волгоградских школах решили провести комплексные проверки после этого трагического случая.
СУ СК по Волгоградской области: «Установлена причастность к трагедии 15-летнего одноклассника погибшего мальчика. Он уже допрошен в качестве подозреваемого. Подросток написал явку с повинной и рассказал обстоятельства произошедшего».
По словам подозреваемого, на перемене в коридоре школы он показывал приятелям свой нож. Он утверждает, что случайно толкнул одноклассника, который в тот момент держал холодное оружие в руках. В результате 14-летний мальчик получил смертельное ранение, а его 15-летний одноклассник, испугавшись, выбросил нож на улице.
Сознавшийся в убийстве школьник был задержан, теперь решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.
Напомним, нож со следами крови нашли возле школы. Тем не менее высказывалась версия о том, что погибший 14-летний подросток случайно нанес себе смертельное ранение, играя с ножом. Однако следователи не поверили в эту версию и возбудили дело по статье «Убийство». Кроме того, в волгоградских школах решили провести комплексные проверки после этого трагического случая.
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