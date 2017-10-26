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    «Бой века» между Четиным и Орловым вновь перенесен

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    • Фото: Роман Четин / vk.com
    «Бой века» между Четиным и Орловым вновь перенесен

    «Бой века» между Четиным и Орловым вновь перенесен

    «Бой века» между Четиным и Орловым вновь перенесен
  • Фото: Роман Четин / vk.com

    • Поединок между столичным дебоширом Александром Орловым, который ударил корреспондента НТВ Никиту Развозжаева, и пермским журналистом Романом Четиным перенесен во второй раз.

    Изначально бой должен был состояться 7 октября в Москве, однако за несколько дней до поединка Орлов угодил в больницу с алкогольной интоксикацией. Поединок был перенесен на пятницу, 27 октября.

    И сегодня стало известно, что мероприятие снова отложено, на этот раз из-за пермского журналиста. Названа новая дата — 10 ноября. Четин не сообщил причину переноса, ссылаясь на «личные обстоятельства», передает РИА Новости.

    Ксения Котвиц, PR-директор боя: «Бойцы заверили организатора, что 10 ноября бой точно состоится. Зрители уже делают ставки, на данный момент они распределяются примерно 60 на 40 в пользу Александра Колобка Орлова».

    Отмечается, что Четин выплатит неустойку промоутеру.

    Напомним, 2 августа в парке Горького во время прямого включения, посвященного Дню ВДВ, Александр Орлов ударил корреспондента НТВ Никиту Развозжаева. Дебошир был оперативно задержан и доставлен в отделение полиции.

    смотретьСпарринги, мешки, «лапы»: Орлов и Четин рассказали о подготовке к «бою века»
    Спарринги, мешки, «лапы»: Орлов и Четин рассказали о подготовке к «бою века»
    Позже журналист из Перми Роман Четин вступился за коллегу и вызвал Орлова на поединок. Хулиган, зарегистрированный в соцсети «ВКонтакте» под именем Колобок Ярославкин, принял вызов. В сентябре Четин и Орлов прошли взвешивание и дали пресс-конференцию, на которой рассказали о подготовке к поединку.

    Сделали подборку фотографий «героя», ударившего корреспондента НТВ в прямом эфире.

    Опубликовано НТВ 2 августа 2017 г.

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