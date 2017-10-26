ЧП
ТВ-Эфир
ЧП
Онлайн на сайте
Брифинг Марии Захаровой

    В Индонезии 27 человек погибли при взрыве на фабрике фейерверков

    комментировать
    • Фото: @infobencana /twitter.com
    В Индонезии 27 человек погибли при взрыве на фабрике фейерверков

    В Индонезии 27 человек погибли при взрыве на фабрике фейерверков

    В Индонезии 27 человек погибли при взрыве на фабрике фейерверков
  • Фото: @infobencana /twitter.com

    • В индонезийском городе Тангеранг в провинции Бантен произошел взрыв на заводе пиротехники. Погибли около 30 человек.

    По данным пожарных, жертвами взрыва на фабрике фейерверков стали по меньшей мере 27 человек, еще 35 человек пострадали. Сообщается, что все погибшие — сотрудники предприятия, передает «Интерфакс» со ссылкой на иностранные СМИ.

    Причины ЧП пока не называются. В пожарной службе заявили, что здание завода было полностью уничтожено в результате взрыва и последовавшего за ним пожара.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru