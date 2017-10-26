В Индонезии 27 человек погибли при взрыве на фабрике фейерверков

В индонезийском городе Тангеранг в провинции Бантен произошел взрыв на заводе пиротехники. Погибли около 30 человек.
По данным пожарных, жертвами взрыва на фабрике фейерверков стали по меньшей мере 27 человек, еще 35 человек пострадали. Сообщается, что все погибшие — сотрудники предприятия, передает «Интерфакс» со ссылкой на иностранные СМИ.
Причины ЧП пока не называются. В пожарной службе заявили, что здание завода было полностью уничтожено в результате взрыва и последовавшего за ним пожара.
Причины ЧП пока не называются. В пожарной службе заявили, что здание завода было полностью уничтожено в результате взрыва и последовавшего за ним пожара.
Комментарии