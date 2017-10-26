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Лесник
26 октября, 12:20
Брифинг Марии Захаровой
    В Таиланде началась церемония кремации умершего год назад короля Рамы IX. монархи и августейшие особы, похороны, Таиланд. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Таиланде началась церемония кремации умершего год назад короля Рамы IX

    В Таиланде началась церемония кремации умершего год назад короля Рамы IX

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    В Таиланде началась церемония кремации умершего год назад короля Рамы IX

    В Таиланде началась церемония кремации умершего год назад короля Рамы IX

    В Таиланде началась церемония кремации умершего год назад короля Рамы IX

      В Таиланде сегодня главный день похорон короля Рамы IX. Королевская колесница с останками уже прибыла к крематорию.

      Утром гробовую урну под звуки марша и артиллерийские выстрелы торжественно пронесли вокруг Большого королевского дворца в Бангкоке. Рама IX скончался год назад, но кремация, согласно традиции, состоится только сегодня. На официальные траурные мероприятия прибыли делегации из 42 стран мира, от России — вице-премьер Ольга Голодец.

      Тайцы очень уважительно и с большой любовью относились к своему монарху, который правил 70 лет. По их словам, Рама IX навеки останется в сердце каждого. Накануне тысячи жителей собрались в историческом центре Бангкока, чтобы попрощаться с ним. Сама кремация назначена на вечер, а траур по королю завершится в воскресенье.

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