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26 октября, 12:00
Брифинг Марии Захаровой

    Число жертв ДТП в Харькове возросло до шести

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    Число жертв ДТП в Харькове возросло до шести

    Число жертв ДТП в Харькове возросло до шести

    В больнице скончалась одна из пострадавших под колесами Lexus в Харькове.

    В Харьковском городском совете сообщили, что число жертв резонансной аварии возросло до шести. В медучреждении скончалась одна из пострадавших — 20-летняя девушка, передает РИА Новости.

    Пресс-служба Харьсковского горсовета: «Сегодня, 26 октября, умерла пострадавшая в ДТП на улице Сумской 20-летняя Диана Берченко».

    Предполагаемая виновница ДТП Елена Зайцева по решению суда лишена водительских прав и арестована до 16 декабря без права внесения залога. Ее семья попросила прощения перед родными жертв и пострадавшими.

    смотретьВидео смертельного ДТП с Lexus в Харькове выложили в Сеть
    Видео смертельного ДТП с Lexus в Харькове выложили в Сеть
    Напомним, авария случилась 18 октября. Студентка на Lexus во время уличной гонки врезалась в Volkswagen, а затем вылетела на тротуар, где находилась группа пешеходов.

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