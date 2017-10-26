Число жертв ДТП в Харькове возросло до шести

В больнице скончалась одна из пострадавших под колесами Lexus в Харькове.
В Харьковском городском совете сообщили, что число жертв резонансной аварии возросло до шести. В медучреждении скончалась одна из пострадавших — 20-летняя девушка, передает РИА Новости.
Пресс-служба Харьсковского горсовета: «Сегодня, 26 октября, умерла пострадавшая в ДТП на улице Сумской 20-летняя Диана Берченко».
Предполагаемая виновница ДТП Елена Зайцева по решению суда лишена водительских прав и арестована до 16 декабря без права внесения залога. Ее семья попросила прощения перед родными жертв и пострадавшими.
Напомним, авария случилась 18 октября. Студентка на Lexus во время уличной гонки врезалась в Volkswagen, а затем вылетела на тротуар, где находилась группа пешеходов.
Пресс-служба Харьсковского горсовета: «Сегодня, 26 октября, умерла пострадавшая в ДТП на улице Сумской 20-летняя Диана Берченко».
Предполагаемая виновница ДТП Елена Зайцева по решению суда лишена водительских прав и арестована до 16 декабря без права внесения залога. Ее семья попросила прощения перед родными жертв и пострадавшими.
Напомним, авария случилась 18 октября. Студентка на Lexus во время уличной гонки врезалась в Volkswagen, а затем вылетела на тротуар, где находилась группа пешеходов.
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