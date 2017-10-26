Под Воронежем сотни детей вынуждены учиться в разрушающейся школе с риском для жизни

Сотни детей в Воронежской области сегодня вынуждены рисковать жизнью, просто отправляясь в школу. В здании не работает водопровод, прогнили перекрытия, рушатся стены и потолки. Однако в администрации ничего предпринимать не собираются: по всем документам школа готова к учебному году.

Ржавые ворота, обвалившийся забор — сложно поверить, что так выглядит территория школы, а не заброшенного объекта. Родители учеников в поселке Стрелица жалуются, что их школу финансируют по остаточному принципу, за полвека ее ни разу капитально не ремонтировали.



Мать одного из учеников: «Пол, потолки — все за счет родителей. Если мы не будем делать, никто не будет делать».



Родители требуют объяснить, почему ветхие здания с разбитыми окнами, аварийными канализацией, водопроводом и отоплением комиссия признала готовыми к новому учебному году, а также почему на ремонт школы из бюджета выделяют копейки. Новый директор рада бы успокоить, но не может.



Светлана Федосеева, директор Стрелецкой средней школы: «Смету видела, и денег там практически нет. По опыту работы в Девицкой школе я знаю, что ремонт мы производили своими силами. Администрация района не выделяет денег».



Педагоги тоже доведены до отчаяния. Говорят: если бы не родительская помощь, в классы было бы стыдно зайти. Но подвесные потолки и обивка ветхих стен не решают главную проблему.



Светлана Турищева, учитель начальных классов Стрелецкой средней школы: «Школа находится в аварийном состоянии, большие праздники мы уже не можем проводить на втором этаже».



Ученикам запрещено бегать по второму этажу, потому что деревянные перекрытия давно прогнили. Износ здания, по оценке специалистов, составляет 75 процентов.



Татьяна Гальмакова, учитель русского языка и литературы Стрелецкой средней школы: «Пол ходит ходуном, мы боимся делать резкие движения, чтобы не провалиться вниз».



Дети признаются: страшно ходить в школу, трещин на стенах с каждым днем все больше, штукатурка падает на головы все чаще.



Ученица: «Нашему классному руководителю на плечо упал потолок. Еще мы ушли в столовую, вернулись, а на парте огромный кусок потолка».



Ученица: «Страшно, потому что у нас около класса рухнул потолок, в том году это было. Еще девочке на парту рухнул потолок, чуть не придавил ее».



Уборщице приходится обслуживать неработающие туалеты и устранять постоянные потопы из-за забитой канализации. Краны держатся на пластилине, питьевой воды в школе нет, система отопления на второй этаж проходит через разбитое стекло в окне.



Елена Елютина, представитель родительского комитета: «Областные власти, районные — никаких действий, абсолютно!»



Родители так и не смогли найти огнетушители в школе. Они опасаются за жизнь своих детей. По оценкам экспертов, электропроводка во всех корпусах школы изношена на 100 процентов, короткое замыкание может случиться в любую минуту. А в основном здании в большинстве классов окна забиты наглухо. Треснутые стекла учителя вынуждены заклеивать скотчем.



В спортзале разбитые окна заделаны клеенкой, в раздевалке дыры прикрыты доской. О новом спортивном инвентаре дети могут только мечтать.



Еще три года назад в областном департаменте образования родителей и педагогов успокоили, сообщив, что готовится проект новой школы, строительство запланировано на 2016–2017 годы. Но обещания так и остались на бумаге. Ремонт ветхой школы опять возложили на плечи родителей учеников.



В областной администрации от комментариев отказались, переложив ответственность на районные власти, которые отрицают, что ремонт школы в Стрелице проводится за счет родителей. В ближайшие годы власти собираются строить школу в райцентре, чтобы избавится от вторых смен, а потом, по словам замглавы района, очередь, может, дойдет и до стрелицких учеников, пока им предлагают потерпеть.



Людмила Здоровцова, замглавы администрации Семилукского района: «Педагоги могут не бояться, школа принята и соответствует всем нормам, в школе учиться безопасно».



Акт готовности школы к новому учебному году администрация съемочной группе НТВ не предоставила. Каким нормам соответствует ветхая школа, теперь будет выяснять прокуратура.