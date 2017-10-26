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26 октября, 12:20
Брифинг Марии Захаровой
    В Севастополе около тысячи подростков остались без гражданства. гражданство, дети и подростки, Крым, Севастополь. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Севастополе около тысячи подростков остались без гражданства

    В Севастополе около тысячи подростков остались без гражданства

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    В Севастополе около тысячи подростков остались без гражданства

    В Севастополе около тысячи подростков остались без гражданства

    В Севастополе около тысячи подростков остались без гражданства

      Заложниками непростой ситуации с гражданством в Севастополе по разным причинам стали сотни детей. К примеру, чтобы получить паспорт гражданина России, нужно сначала привести в порядок украинские документы. Но пограничники на Украину не пускают.

      Алексей Коротышов, все свои 17 лет проживший в Севастополе, оказался лицом без гражданства из-за своей матери. Женщина ведет асоциальный образ жизни. Сын четвертый год не может ее уговорить сходить в паспортный стол. По закону если нет гражданства у одного из родителей, его нет и у ребенка, а еще нет социальных гарантий и медицинской страховки. Алексей может получить российский паспорт, но только если его мать лишат родительских прав.

      История Максима Романя несколько иная, его мама просто потеряла украинский паспорт, а без него не смогла получить российский. И похожих историй у уполномоченного по правам ребенка Севастополя более 500.

      Марина Песчанская, уполномоченный по правам ребенка Севастополя: «На момент референдума они находились здесь, воспитывались здесь, но их родители по разным причинам не смогли получить гражданство».

      Каждая история индивидуальна: украинская регистрация в общежитии, пьянство родителей, прописка в другом регионе. Бывает и так: родители оставили сына у бабушки и уехали в Киев.

      Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Олега Крючкова.

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