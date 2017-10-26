В Севастополе около тысячи подростков остались без гражданства

Заложниками непростой ситуации с гражданством в Севастополе по разным причинам стали сотни детей. К примеру, чтобы получить паспорт гражданина России, нужно сначала привести в порядок украинские документы. Но пограничники на Украину не пускают.

Алексей Коротышов, все свои 17 лет проживший в Севастополе, оказался лицом без гражданства из-за своей матери. Женщина ведет асоциальный образ жизни. Сын четвертый год не может ее уговорить сходить в паспортный стол. По закону если нет гражданства у одного из родителей, его нет и у ребенка, а еще нет социальных гарантий и медицинской страховки. Алексей может получить российский паспорт, но только если его мать лишат родительских прав.



История Максима Романя несколько иная, его мама просто потеряла украинский паспорт, а без него не смогла получить российский. И похожих историй у уполномоченного по правам ребенка Севастополя более 500.



Марина Песчанская, уполномоченный по правам ребенка Севастополя: «На момент референдума они находились здесь, воспитывались здесь, но их родители по разным причинам не смогли получить гражданство».



Каждая история индивидуальна: украинская регистрация в общежитии, пьянство родителей, прописка в другом регионе. Бывает и так: родители оставили сына у бабушки и уехали в Киев.



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Олега Крючкова.