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Брифинг Марии Захаровой
    В России может появиться льготная ипотека под 6% годовых. ипотека, Минфин РФ. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ России может появиться льготная ипотека под 6% годовых

    В России может появиться льготная ипотека под 6% годовых

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    В России может появиться льготная ипотека под 6% годовых

    В России может появиться льготная ипотека под 6% годовых

    В России может появиться льготная ипотека под 6% годовых

      Минфин обсуждает вариант новой ставки по льготной ипотеке — 6% годовых. Как заявили в ведомстве, ввести ее могут для отдельных категорий граждан за счет госсубсидий.

      Возможно, это коснется молодых семей. В прошлом году закончилась госпрограмма, которая позволяла брать кредит под 12% на квартиры в новостройках, она действовала с 2015 года.

      Также, как сообщается, около половины банков заявили, что готовы до конца года снизить ставки по ипотеке на один процент, а некоторые и еще ниже. Ранее в Агентстве по ипотечному жилищному кредитованию сообщали, что ожидают снижение ставок до 9–9,5%.

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