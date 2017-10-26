В России может появиться льготная ипотека под 6% годовых

Минфин обсуждает вариант новой ставки по льготной ипотеке — 6% годовых. Как заявили в ведомстве, ввести ее могут для отдельных категорий граждан за счет госсубсидий.

Возможно, это коснется молодых семей. В прошлом году закончилась госпрограмма, которая позволяла брать кредит под 12% на квартиры в новостройках, она действовала с 2015 года.



Также, как сообщается, около половины банков заявили, что готовы до конца года снизить ставки по ипотеке на один процент, а некоторые и еще ниже. Ранее в Агентстве по ипотечному жилищному кредитованию сообщали, что ожидают снижение ставок до 9–9,5%.