Покупателей автомобилей по соцпрограммам освободят от уплаты НДФЛ

Россияне, купившие автомобиль в рамках социальных программ, не будут платить никаких дополнительных налогов. Об этом сообщили в ведомстве.
С июля в России заработали две новые программы льготного автокредитования: «Первый автомобиль» — для покупателей первой машины и «Семейный автомобиль» — соответственно для семей с двумя и более детьми.
Им дадут скидку в 10% при покупке, но машина должна быть собрана в России и стоить не дороже 1 миллиона 450 тысяч рублей. При этом накануне появилась информация, что такая скидка считается доходом и за нее нужно будет заплатить НДФЛ. Максимально это около 19 тысяч рублей.
Однако в Минпромторге заявили, что покупателей от этого налога освободят, поправки в Налоговый кодекс уже согласованы. В ведомстве сообщали, что за два с лишним месяца по программам продали уже 48 тысяч машин и это выше запланированного, а также добавили, что льготы будут работать и в следующем году.
Им дадут скидку в 10% при покупке, но машина должна быть собрана в России и стоить не дороже 1 миллиона 450 тысяч рублей. При этом накануне появилась информация, что такая скидка считается доходом и за нее нужно будет заплатить НДФЛ. Максимально это около 19 тысяч рублей.
Однако в Минпромторге заявили, что покупателей от этого налога освободят, поправки в Налоговый кодекс уже согласованы. В ведомстве сообщали, что за два с лишним месяца по программам продали уже 48 тысяч машин и это выше запланированного, а также добавили, что льготы будут работать и в следующем году.
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