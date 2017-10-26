Генпрокуратура РФ не получила запрос Киева о выдаче подозреваемого по делу Вороненкова

Генеральная прокуратура России сообщила, что не получала запросов от украинской стороны о выдаче лиц по делу об убийстве бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.
Пресс-служба Генпрокуратуры РФ: «В Генеральную прокуратуру Российской Федерации не поступали запросы компетентных органов Украины о выдаче лиц для уголовного преследования в связи с проводимым на территории данного государства расследованием по факту убийства бывшего депутата Государственной Думы Вороненкова Д.Н.».
В ведомстве уточнили, что в случае поступления таких запросов, они будут рассмотрены в рамках российского законодательства и международных договоров, передает РИА Новости.
Ранее в Киеве заявили, что направили в РФ запросы на проведение следственных действий в отношении Владимира Тюрина, которого на Украине считают заказчиком преступления.
Тюрин — бывший муж Марии Максаковой, вдовы убитого экс-депутата Вороненкова. По версии следствия, организаторами и исполнителями преступления были пятеро граждан Украины, а заказчиком — Тюрин. Сам он отрицает свою вину. В письме, которое он отравил в редакцию НТВ, Тюрин заявил, что не причастен к преступлению.
В ведомстве уточнили, что в случае поступления таких запросов, они будут рассмотрены в рамках российского законодательства и международных договоров, передает РИА Новости.
Ранее в Киеве заявили, что направили в РФ запросы на проведение следственных действий в отношении Владимира Тюрина, которого на Украине считают заказчиком преступления.
Тюрин — бывший муж Марии Максаковой, вдовы убитого экс-депутата Вороненкова. По версии следствия, организаторами и исполнителями преступления были пятеро граждан Украины, а заказчиком — Тюрин. Сам он отрицает свою вину. В письме, которое он отравил в редакцию НТВ, Тюрин заявил, что не причастен к преступлению.
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