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    Генпрокуратура РФ не получила запрос Киева о выдаче подозреваемого по делу Вороненкова

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    Генпрокуратура РФ не получила запрос Киева о выдаче подозреваемого по делу Вороненкова

    Генпрокуратура РФ не получила запрос Киева о выдаче подозреваемого по делу Вороненкова

    Генеральная прокуратура России сообщила, что не получала запросов от украинской стороны о выдаче лиц по делу об убийстве бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

    Пресс-служба Генпрокуратуры РФ: «В Генеральную прокуратуру Российской Федерации не поступали запросы компетентных органов Украины о выдаче лиц для уголовного преследования в связи с проводимым на территории данного государства расследованием по факту убийства бывшего депутата Государственной Думы Вороненкова Д.Н.».

    В ведомстве уточнили, что в случае поступления таких запросов, они будут рассмотрены в рамках российского законодательства и международных договоров, передает РИА Новости.

    Ранее в Киеве заявили, что направили в РФ запросы на проведение следственных действий в отношении Владимира Тюрина, которого на Украине считают заказчиком преступления.

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    «Новые русские сенсации»: «Ответ мужа Максаковой»
    Тюрин — бывший муж Марии Максаковой, вдовы убитого экс-депутата Вороненкова. По версии следствия, организаторами и исполнителями преступления были пятеро граждан Украины, а заказчиком — Тюрин. Сам он отрицает свою вину. В письме, которое он отравил в редакцию НТВ, Тюрин заявил, что не причастен к преступлению.

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