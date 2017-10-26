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    Пробки и аварии: Тюменскую область накрыл мощный снегопад. Тюменская область, снег. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПробки и аварии: Тюменскую область накрыл мощный снегопад

    Пробки и аварии: Тюменскую область накрыл мощный снегопад

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    Пробки и аварии: Тюменскую область накрыл мощный снегопад

    Пробки и аварии: Тюменскую область накрыл мощный снегопад

    Пробки и аварии: Тюменскую область накрыл мощный снегопад

      В Тюменской области устраняют последствия мощнейшего снегопада. Регион заметает уже вторые сутки.

      По федеральным трассам не проехать. Сугробы высотой полметра, нулевая видимость и гололед — число аварий выросло в разы. Пробки растянулись уже на десятки километров. Для водителей большегрузов в снежном плену спасатели разворачивают пункты обогрева, где есть теплая одежда, лекарства и горячий чай.

      Сложная обстановка и в самой Тюмени, там дороги чистили всю ночь. За несколько часов выпала половина месячной нормы осадков. Общественный транспорт встал. Многие тюменцы не смогли выехать дальше двора. Местных жителей такие капризы погоды не удивляют. И они относятся к трудностям с юмором.

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