Вверх на воздушных шариках: британский экстремал совершил необычный перелет

На воздушных шариках можно летать. На своем опыте это доказал британец Том Морган.

374 Африка

Великобритания

воздухоплавание

Британский воздухоплаватель-экстремал по имени Том Морган поднялся в воздух над Африкой. Для полета ему понадобилось сто шаров, наполненных гелием, и складной стул.



Полет продлился около трех часов. Сообщается, что во время полета англичанин достиг высоты почти 2,5 тысячи метров. В какой-то момент шары понесли его вверх слишком быстро, поэтому Моргану пришлось их один за одним отрезать. За счет этого он и совершил управляемый спуск.



Этим перелетом британец показал пример не только смелости, но и настойчивости: подняться в воздух ему удалось далеко не с первой попытки. Взлетел он как раз в тот момент, когда у него уже не осталось гелия для наполнения новых шариков.

