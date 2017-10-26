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    Вверх на воздушных шариках: британский экстремал совершил необычный перелет. Африка, Великобритания, воздухоплавание. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВверх на воздушных шариках: британский экстремал совершил необычный перелет

    Вверх на воздушных шариках: британский экстремал совершил необычный перелет

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    Вверх на воздушных шариках: британский экстремал совершил необычный перелет

    Вверх на воздушных шариках: британский экстремал совершил необычный перелет

    Вверх на воздушных шариках: британский экстремал совершил необычный перелет

      На воздушных шариках можно летать. На своем опыте это доказал британец Том Морган.

      Британский воздухоплаватель-экстремал по имени Том Морган поднялся в воздух над Африкой. Для полета ему понадобилось сто шаров, наполненных гелием, и складной стул.

      Полет продлился около трех часов. Сообщается, что во время полета англичанин достиг высоты почти 2,5 тысячи метров. В какой-то момент шары понесли его вверх слишком быстро, поэтому Моргану пришлось их один за одним отрезать. За счет этого он и совершил управляемый спуск.

      Этим перелетом британец показал пример не только смелости, но и настойчивости: подняться в воздух ему удалось далеко не с первой попытки. Взлетел он как раз в тот момент, когда у него уже не осталось гелия для наполнения новых шариков.

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