Российские военные высоко в горах провели танковую дуэль

Танкисты Южного военного округа уничтожили условного противника в танковой дуэли в горах Армении.
Маневры проходили на полигоне Алагяз в рамках итоговой проверки боеготовности. По условиям дуэли, один танк Т-72 был замаскирован в окопе, а второй действовал на расстоянии около двух километров, постоянно меняя огневые позиции. Участникам поединка необходимо обнаружить цель и нанести максимальное поражение противнику. Огневой бой проводится холостыми боеприпасами.
Всего к итоговой проверке танковых подразделений российского соединения привлечено около ста военнослужащих и более 30 единиц тяжелой техники и авиации сопровождения. В ЮВО сообщили, что во время этих дуэлей выберут экипажи, которые примут участие во Всероссийских армейских играх в состязаниях по «Танковому биатлону».
Всего к итоговой проверке танковых подразделений российского соединения привлечено около ста военнослужащих и более 30 единиц тяжелой техники и авиации сопровождения. В ЮВО сообщили, что во время этих дуэлей выберут экипажи, которые примут участие во Всероссийских армейских играх в состязаниях по «Танковому биатлону».
Комментарии