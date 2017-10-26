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Деловое утро НТВ
    Российские военные высоко в горах провели танковую дуэль. Армения, армия и флот РФ, учения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРоссийские военные высоко в горах провели танковую дуэль

    Российские военные высоко в горах провели танковую дуэль

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    Российские военные высоко в горах провели танковую дуэль

    Российские военные высоко в горах провели танковую дуэль

    Российские военные высоко в горах провели танковую дуэль

      Танкисты Южного военного округа уничтожили условного противника в танковой дуэли в горах Армении.

      Маневры проходили на полигоне Алагяз в рамках итоговой проверки боеготовности. По условиям дуэли, один танк Т-72 был замаскирован в окопе, а второй действовал на расстоянии около двух километров, постоянно меняя огневые позиции. Участникам поединка необходимо обнаружить цель и нанести максимальное поражение противнику. Огневой бой проводится холостыми боеприпасами.

      Всего к итоговой проверке танковых подразделений российского соединения привлечено около ста военнослужащих и более 30 единиц тяжелой техники и авиации сопровождения. В ЮВО сообщили, что во время этих дуэлей выберут экипажи, которые примут участие во Всероссийских армейских играх в состязаниях по «Танковому биатлону».

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