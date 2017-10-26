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    Президент Туркмении на коне и под музыку из «Рабыни Изауры» осмотрел новостройки Ашхабада. Туркмения, кони и конный спорт, строительство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПрезидент Туркмении на коне и под музыку из «Рабыни Изауры» осмотрел новостройки Ашхабада

    Президент Туркмении на коне и под музыку из «Рабыни Изауры» осмотрел новостройки Ашхабада

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    Президент Туркмении на коне и под музыку из «Рабыни Изауры» осмотрел новостройки Ашхабада

    Президент Туркмении на коне и под музыку из «Рабыни Изауры» осмотрел новостройки Ашхабада

    Президент Туркмении на коне и под музыку из «Рабыни Изауры» осмотрел новостройки Ашхабада

      В соцсетях обсуждают видеоролик из Туркменистана о том, как президент страны Гурбангулы Бердымухамедов осматривает новостройки Ашхабада.

      Провести ревизию глава государства решил верхом на коне. Гурбангулы Бердымухамедов при этом одет в зеленый спортивный костюм, а в руках у него хлыст, которым президент указывает на новые дома двум чиновникам. И все это происходит под музыку из популярного в 1980-х годах бразильского телесериала «Рабыня Изаура».

      У пользователей к ролику возникло немало вопросов. Но самый из них популярный, почему вокруг никого нет? В кадре только три человека и белоснежные постройки посреди пустыни.

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