Президент Туркмении на коне и под музыку из «Рабыни Изауры» осмотрел новостройки Ашхабада

В соцсетях обсуждают видеоролик из Туркменистана о том, как президент страны Гурбангулы Бердымухамедов осматривает новостройки Ашхабада.

Провести ревизию глава государства решил верхом на коне. Гурбангулы Бердымухамедов при этом одет в зеленый спортивный костюм, а в руках у него хлыст, которым президент указывает на новые дома двум чиновникам. И все это происходит под музыку из популярного в 1980-х годах бразильского телесериала «Рабыня Изаура».



У пользователей к ролику возникло немало вопросов. Но самый из них популярный, почему вокруг никого нет? В кадре только три человека и белоснежные постройки посреди пустыни.

