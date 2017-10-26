В МВД сообщили о задержании подозреваемого в расстреле полицейских в Ессентуках

Полиция задержала злоумышленника, открывшего накануне стрельбу по сотрудникам полиции в Ставропольском крае.
В МВД сообщили, что мужчина, открывший стрельбу по полицейским в Ессентуках и сбежавший с места происшествия, задержан по горячим следам.
Ирина Волк, официальный представитель МВД России: «По горячим следам задержан злоумышленник, открывший огонь по полицейским в городе Ессентуки… В настоящее время подозреваемый доставлен в городской отдел полиции».
Напомним, накануне в Ессентуках двое полицейских получили ранения в перестрелке. Также ранения получил мужчина, проезжавший мимо на автомобиле. Двое мужчин открыли огонь по сотрудникам патрульно-постовой службы, когда те остановили их для проверки документов. Правоохранителям пришлось применить табельное оружие. Один из нападавших был убит, второму удалось скрыться с места происшествия. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Ирина Волк, официальный представитель МВД России: «По горячим следам задержан злоумышленник, открывший огонь по полицейским в городе Ессентуки… В настоящее время подозреваемый доставлен в городской отдел полиции».
Напомним, накануне в Ессентуках двое полицейских получили ранения в перестрелке. Также ранения получил мужчина, проезжавший мимо на автомобиле. Двое мужчин открыли огонь по сотрудникам патрульно-постовой службы, когда те остановили их для проверки документов. Правоохранителям пришлось применить табельное оружие. Один из нападавших был убит, второму удалось скрыться с места происшествия. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
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