Мэттис: США не придают большого значения поставкам российского оружия на Филиппины

Глава Пентагона ответил на вопросы журналистов и прокомментировал сообщения о поставках оружия из России на Филиппины.
В самолете по пути с Филиппин в Таиланд журналисты спросили главу Пентагона, как он относится к поставкам российского оружия на Филиппины, пишет ТАСС.
Джеймс Мэттис, министр обороны США: «Я не придаю большого значения этому. Я знаю, что несколько грузовиков доставлено на Филиппины, чтобы помочь стране, которая ведет сейчас борьбу с террористами. Это суверенное решение Филиппин. У нас состоялась встреча с президентом Дутерте, весьма открытая, даже, можно сказать, теплая встреча, во время которой мы говорили о наших обстоятельных военных отношениях и о сотрудничестве в противодействии общему врагу».
Накануне Россия передала Филиппинам партию продукции военного назначения, в том числе оружие, боеприпасы и армейские грузовики. Церемония передачи прошла в порту Манилы на борту большого противолодочного корабля «Адмирал Пантелеев» в присутствии министра обороны России Сергея Шойгу и президента Филиппин Родриго Дутерте. А до этого правительства России и Филиппин подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве.
Джеймс Мэттис, министр обороны США: «Я не придаю большого значения этому. Я знаю, что несколько грузовиков доставлено на Филиппины, чтобы помочь стране, которая ведет сейчас борьбу с террористами. Это суверенное решение Филиппин. У нас состоялась встреча с президентом Дутерте, весьма открытая, даже, можно сказать, теплая встреча, во время которой мы говорили о наших обстоятельных военных отношениях и о сотрудничестве в противодействии общему врагу».
Накануне Россия передала Филиппинам партию продукции военного назначения, в том числе оружие, боеприпасы и армейские грузовики. Церемония передачи прошла в порту Манилы на борту большого противолодочного корабля «Адмирал Пантелеев» в присутствии министра обороны России Сергея Шойгу и президента Филиппин Родриго Дутерте. А до этого правительства России и Филиппин подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве.
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