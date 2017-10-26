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    На Камчатке маршрутка с пассажирами вылетела с трассы и перевернулась

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    • Фото: ИА «Камчатка»
    На Камчатке маршрутка с пассажирами вылетела с трассы и перевернулась

    На Камчатке маршрутка с пассажирами вылетела с трассы и перевернулась

    На Камчатке маршрутка с пассажирами вылетела с трассы и перевернулась
  • Фото: ИА «Камчатка»

    • В Камчатском крае расследуют ДТП с участием маршрутного микроавтобуса, перевернувшегося на трассе.

    Сообщение управления ГИБДД УМВД РФ по Камчатскому краю: «Дорожно-транспортное происшествие случилось в четверг утром на сороковом километре трассы Петропавловск-Камчатский — Мильково, где в четверг прошел снегопад. Водитель рейсового микроавтобуса Ssang Young Estano не справился с управлением на скользкой трассе. Машина вылетела в кювет и там перевернулась».

    В Микроавтобусе находились водитель и 11 пассажиров. По данным полиции, пострадали три человека. Двоих увезли с места аварии кареты скорой помощи, еще один пассажир обратился за помощью к врачам спустя некоторое время поле аварии. У пострадавших многочисленные ушибы и переломы.

    По предварительной версии, причиной происшествия могли стать погодные условия: дорога была очень скользкой.

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