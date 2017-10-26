Прощай, «макаров»!
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Прощай, «макаров»!

    Избившего врача хабаровчанина отправят в колонию строгого режима

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    Избившего врача хабаровчанина отправят в колонию строгого режима

    Избившего врача хабаровчанина отправят в колонию строгого режима

    Избившего врача хабаровчанина отправят в колонию строгого режима

    В Хабаровске вынесен приговор пациенту, напавшему на врача с кулаками за «неудобные вопросы».

    Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на информацию СУ СК РФ по Хабаровскому краю, суд вынес приговор жителю Хабаровска, который в июне напал с кулаками в больнице на врача. Подсудимого признали виновным в умышленном причинении вреда здоровью, совершенному из хулиганских побуждений. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 8 месяцев в колонии строгого режима. Подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся.

    В середине июня в городской клинической больнице Хабаровска №10 мужчина во время осмотра дежурным врачом-хирургом сначала бросил в медика кресло-каталку, а потом избил врача в коридоре. Нападение попало в объектив камеры видеонаблюдения. Доктор получил черепно-мозговую травму, многочисленные вывихи и ушибы. Причиной нападения мужчина объявил «неудобные вопросы» врача, который профессиональных целях поинтересовался происхождением рубцов и шрамов на теле пациента.

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