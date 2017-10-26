«Освальд был слабым стрелком»: в США ждут публикации секретных документов об убийстве Кеннеди

Настоящей сенсации американцы ждут от публикации документов об убийстве Джона Кеннеди, которые ранее были засекречены. Что они могут таить?
Эти материалы об убийстве президента США Джона Кеннеди были под грифом «секретно» много лет. А теперь президент США Дональд Трамп, не поддавшись на уговоры директора ЦРУ Майка Помпео, все-таки решил открыть их для всего мира. Какую причину убийства Кеннеди могут открыть эти последние 10 тысяч документов, выяснил корреспондент НТВ Алексей Квашенкин.
Это был компромисс: Освальда отправили из Москвы с глаз долой — в Минск. Там он получил 5000 рублей подъемных и жилье. Нынешнему владельцу минской квартиры уже наскучила такая ее слава. От прежней обстановки тут осталось маловато для музея: унитаз да балкон, на котором Освальд позировал со своей молодой женой Мариной.
В декабре 1991 года, после бессонной ночи, главы союзных республик Ельцин, Кравчук и Шушкевич подписали Беловежское соглашение. За 30 лет до этого дня молодого сотрудника минского радиозавода Славу Шушкевича попросили помочь подтянуть русский язык помощнику слесаря Алику Освальду.
Станислав Шушкевич, председатель Верховного совета Республики Беларусь (1991–1994): «Он производил на меня впечатление солдафона, но очень воспитанного и очень чистоплотного. Дамы были им очарованы. Он им нравился. Он категорически отличался от наших ребят».
Так они и сидели напротив друг друга: тот, чья подпись ликвидирует Советский Союз, и человек, который убьет президента США.
Станислав Шушкевич: «Я считаю, что это вообще не его работа. Это продуманное покушение организованной мафии, преступной шайки. Интересно, что 70% американцев думают, что вовсе не Ли Харви Освальд его убил».
А еще в Минске Освальд брал уроки стрельбы. И что поразительно, результатами ученика ныне покойный инструктор Юрий Иродов был недоволен.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Это был компромисс: Освальда отправили из Москвы с глаз долой — в Минск. Там он получил 5000 рублей подъемных и жилье. Нынешнему владельцу минской квартиры уже наскучила такая ее слава. От прежней обстановки тут осталось маловато для музея: унитаз да балкон, на котором Освальд позировал со своей молодой женой Мариной.
В декабре 1991 года, после бессонной ночи, главы союзных республик Ельцин, Кравчук и Шушкевич подписали Беловежское соглашение. За 30 лет до этого дня молодого сотрудника минского радиозавода Славу Шушкевича попросили помочь подтянуть русский язык помощнику слесаря Алику Освальду.
Станислав Шушкевич, председатель Верховного совета Республики Беларусь (1991–1994): «Он производил на меня впечатление солдафона, но очень воспитанного и очень чистоплотного. Дамы были им очарованы. Он им нравился. Он категорически отличался от наших ребят».
Так они и сидели напротив друг друга: тот, чья подпись ликвидирует Советский Союз, и человек, который убьет президента США.
Станислав Шушкевич: «Я считаю, что это вообще не его работа. Это продуманное покушение организованной мафии, преступной шайки. Интересно, что 70% американцев думают, что вовсе не Ли Харви Освальд его убил».
А еще в Минске Освальд брал уроки стрельбы. И что поразительно, результатами ученика ныне покойный инструктор Юрий Иродов был недоволен.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
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