Трамп: улучшение отношений США и России упростило бы ситуацию вокруг КНДР

Президент США заявил, что хотел бы вести диалог с Россией и Китаем, в том числе, и в отношении ядерной программы Северной Кореи.
В интервью телеканалу Fox Business президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что проблему вокруг КНДР было бы гораздо проще урегулировать в случае улучшения двусторонних отношений между Россией и Соединенными Штатами.
Дональд Трамп, президент США: «Я думаю, было бы великолепно, если бы мы поладили с Россией. Я не считаю это чем-то неправильным, это ядерная держава. Думаю, что у нас могли бы быть хорошие отношения. Я думаю, ситуация вокруг КНДР была бы проще, если бы у США и России были лучше отношения… Было бы замечательно вести диалог с Китаем и Россией».
Ранее Трамп также заявил, что с нетерпением ждет встречи с китайским лидером КНР Си Цзиньпином и заранее назвал «историческим» свой будущий визит в Пекин, назначенный на 8 ноября.
Дональд Трамп, президент США: «Я думаю, было бы великолепно, если бы мы поладили с Россией. Я не считаю это чем-то неправильным, это ядерная держава. Думаю, что у нас могли бы быть хорошие отношения. Я думаю, ситуация вокруг КНДР была бы проще, если бы у США и России были лучше отношения… Было бы замечательно вести диалог с Китаем и Россией».
Ранее Трамп также заявил, что с нетерпением ждет встречи с китайским лидером КНР Си Цзиньпином и заранее назвал «историческим» свой будущий визит в Пекин, назначенный на 8 ноября.
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