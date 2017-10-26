Слушания в Конгрессе США по «Лаборатории Касперского» провели без Касперского

Как запуталась история с русским следом в американских выборах? И чья рука — Хиллари Клинтон, Евгения Касперского или личного юриста Трампа — кажется правосудию США наиболее «длинной»?
В США раскручивают новый виток скандала о якобы вмешательстве России в американские выборы. Уже второй год ни ФБР, ни ЦРУ не могут предоставить ни одного доказательства, но при этом постоянно устраивают показательные допросы высокопоставленных чиновников. В среду «на ковер» вызвали личного юриста президента Трампа Майкла Коэна и главу «Лаборатории Касперского», компанию которого обвинили в шпионской деятельности. Слушания переносили уже несколько раз, засекречивали. В запутанной истории разбирался корреспондент НТВ Алексей Веселовский.
Евгений Касперский на слушаниях в Комитете по науке и технологиям конгресса США так и не появился. История тут странная. Изначально слушания с Касперским в качестве свидетеля должны были пройти в начале октября, но тогда у российского программиста не оказалось действующей американской визы. Слушания перенесли, а тем временем конгрессмены, по неизвестной причине, тихо отозвали приглашение Касперскому. Так что сегодня угрозу, которую, для США якобы, представляет продукция его «Лаборатории» обсуждают в компании свидетелей, не имеющих к Касперскому никакого отношения.
Вся эта история началась еще несколько лет назад, после того как американские спецслужбы заявили, что через антивирусы «Лаборатории Касперского» российская разведка якобы получает доступ к компьютерам по всему миру, в том числе и в США. Утверждалось, что в 2014 антивирус скачал секретные файлы с компьютера сотрудника Национального агентства безопасности США и отправил их на сервер в Москву, что стало поводом для обвинений в сотрудничестве Касперского с ФСБ. Накануне российский программист подтвердил, что такой случай действительно был, но программа скачала эти файлы, подозревая, что они заражены вирусом. Как только появилась информация, что файлы секретные, они немедленно были удалены.
Но скандал продолжается. В Америке Касперскому не верят, и его программы теперь запрещены к использованию на всех государственных компьютерах США.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Евгений Касперский на слушаниях в Комитете по науке и технологиям конгресса США так и не появился. История тут странная. Изначально слушания с Касперским в качестве свидетеля должны были пройти в начале октября, но тогда у российского программиста не оказалось действующей американской визы. Слушания перенесли, а тем временем конгрессмены, по неизвестной причине, тихо отозвали приглашение Касперскому. Так что сегодня угрозу, которую, для США якобы, представляет продукция его «Лаборатории» обсуждают в компании свидетелей, не имеющих к Касперскому никакого отношения.
Вся эта история началась еще несколько лет назад, после того как американские спецслужбы заявили, что через антивирусы «Лаборатории Касперского» российская разведка якобы получает доступ к компьютерам по всему миру, в том числе и в США. Утверждалось, что в 2014 антивирус скачал секретные файлы с компьютера сотрудника Национального агентства безопасности США и отправил их на сервер в Москву, что стало поводом для обвинений в сотрудничестве Касперского с ФСБ. Накануне российский программист подтвердил, что такой случай действительно был, но программа скачала эти файлы, подозревая, что они заражены вирусом. Как только появилась информация, что файлы секретные, они немедленно были удалены.
Но скандал продолжается. В Америке Касперскому не верят, и его программы теперь запрещены к использованию на всех государственных компьютерах США.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
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