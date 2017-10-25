МИД РФ: США беспардонно извращают позицию России при голосовании в Совбезе ООН

В российском внешнеполитическом ведомстве прокомментировали заявления Вашингтона о том, что Россия «покрывает применение химического оружия властями Сирии».
В распространенном сегодня заявлении российского внешнеполитического ведомства Россия призвала США соблюдать приличия в международных отношениях и не заниматься беспардонным извращением позиции Москвы при голосовании в Совбезе ООН по мандату Совместного механизма ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по расследованию химических атак в Сирии (СМР).
Из заявления МИД РФ: «В МИД России ожидали, что сразу после применения 24 октября вето по проекту резолюции США о продлении мандата СМР со стороны представителей ряда западных стран последуют резкие выпады в наш адрес. Степень их беспардонности зашкаливает. Призываем американских коллег соблюдать хотя бы минимальные приличия. В цивилизованных международных отношениях не принято так грубо извращать позицию оппонента, заботясь только о том, чтобы затем его „разоблачить“ и выставить в неприглядном свете».
В качестве примера беспардонной лжи российские дипломаты напомнили о словах пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, «которая договорилась до того, что Москва одобряет использование режимом Асада химического оружия против невинных женщин и детей».
Из заявления МИД РФ: «Не осталась в стороне и постпред США при ООН Никки Хейли, заявившая, что Россия „в очередной раз приняла сторону диктаторов и террористов, использующих химическое оружие“. Нам безразлично, как те, кто вновь „проявил“ себя на поприще передергивания нашего подхода, относятся к собственной репутации. Но все же приходится им напоминать, что допустимо в международных делах, а от чего лучше воздержаться».
Накануне Россия заблокировала с Совбезе ООН проект резолюции США о продлении на год полномочий Совместного механизма ООН и ОЗХО по расследованию химических атак в Сирии (СМР). Россия заранее объявила, что поддерживать документ вслепую, не зная результатов работы миссии, не собирается. Первый доклад о расследовании химической атаки в сирийском Хан-Шейхуне в ООН должен поступить только 26 октября. Тем не менее западные страны настояли на том, чтобы одобрить и продлить работу миссии «заочно», не дожидаясь первых итогов. Поэтому Россия голосовала против. А само заседание Совбеза постпред России в ООН назвал «срежиссированным спектаклем», главной целью которого было выставить Россию в неприглядном свете. И действительно, пресс-секретарь Белого Дома Сара Сандерс, как и предсказывал постпред РФ, сразу же обвинила Москву «в поддержке использования режимом Асада химического оружия против мирных женщин и детей».
В МИД РФ уже объясняли, почему Россия проголосовала против предложенного США проекта резолюции и предположили, что Соединённые Штаты «боятся, что вдумчивый анализ происшествия приведет к нежелательным для Вашингтона выводам».
Из заявления МИД РФ: «В МИД России ожидали, что сразу после применения 24 октября вето по проекту резолюции США о продлении мандата СМР со стороны представителей ряда западных стран последуют резкие выпады в наш адрес. Степень их беспардонности зашкаливает. Призываем американских коллег соблюдать хотя бы минимальные приличия. В цивилизованных международных отношениях не принято так грубо извращать позицию оппонента, заботясь только о том, чтобы затем его „разоблачить“ и выставить в неприглядном свете».
В качестве примера беспардонной лжи российские дипломаты напомнили о словах пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, «которая договорилась до того, что Москва одобряет использование режимом Асада химического оружия против невинных женщин и детей».
Из заявления МИД РФ: «Не осталась в стороне и постпред США при ООН Никки Хейли, заявившая, что Россия „в очередной раз приняла сторону диктаторов и террористов, использующих химическое оружие“. Нам безразлично, как те, кто вновь „проявил“ себя на поприще передергивания нашего подхода, относятся к собственной репутации. Но все же приходится им напоминать, что допустимо в международных делах, а от чего лучше воздержаться».
Накануне Россия заблокировала с Совбезе ООН проект резолюции США о продлении на год полномочий Совместного механизма ООН и ОЗХО по расследованию химических атак в Сирии (СМР). Россия заранее объявила, что поддерживать документ вслепую, не зная результатов работы миссии, не собирается. Первый доклад о расследовании химической атаки в сирийском Хан-Шейхуне в ООН должен поступить только 26 октября. Тем не менее западные страны настояли на том, чтобы одобрить и продлить работу миссии «заочно», не дожидаясь первых итогов. Поэтому Россия голосовала против. А само заседание Совбеза постпред России в ООН назвал «срежиссированным спектаклем», главной целью которого было выставить Россию в неприглядном свете. И действительно, пресс-секретарь Белого Дома Сара Сандерс, как и предсказывал постпред РФ, сразу же обвинила Москву «в поддержке использования режимом Асада химического оружия против мирных женщин и детей».
В МИД РФ уже объясняли, почему Россия проголосовала против предложенного США проекта резолюции и предположили, что Соединённые Штаты «боятся, что вдумчивый анализ происшествия приведет к нежелательным для Вашингтона выводам».
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