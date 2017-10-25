После нападения на полицейских в Ессентуках возбуждено уголовное дело

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту нападения на сотрудников полиции в Ессентуках.
Сообщение пресс-службы СУ СК РФ по Ставропольскому краю: «Следственным отделом по городу Ессентуки возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 317 УК РФ „Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа“ и ст. 222 УК „Незаконный оборот оружия“. Принимаются исключительные меры к задержанию подозреваемого и установлению всех обстоятельств произошедшего».
В ведомстве сообщили, что на место происшествия прибыл руководитель регионального следственного управления СК РФ Игорь Иванов, который контролирует проведение расследования.
Ранее сообщалось, что в Ессентуках двое полицейских получили ранения в перестрелке. Также ранения получил мужчина, проезжавший мимо на автомобиле. Двое преступников начали стрельбу по сотрудникам патрульно-постовой службы, когда те остановили их для проверки документов. Правоохранителям пришлось открыть ответный огонь. Один из нападавших был убит, второму удалось скрыться. Его разыскивают. Полицейским и пострадавшему в перестрелке мужчине оказывают медицинскую помощь.
В ведомстве сообщили, что на место происшествия прибыл руководитель регионального следственного управления СК РФ Игорь Иванов, который контролирует проведение расследования.
Ранее сообщалось, что в Ессентуках двое полицейских получили ранения в перестрелке. Также ранения получил мужчина, проезжавший мимо на автомобиле. Двое преступников начали стрельбу по сотрудникам патрульно-постовой службы, когда те остановили их для проверки документов. Правоохранителям пришлось открыть ответный огонь. Один из нападавших был убит, второму удалось скрыться. Его разыскивают. Полицейским и пострадавшему в перестрелке мужчине оказывают медицинскую помощь.
Комментарии