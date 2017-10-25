Посольство РФ: Россия не вмешивается во внутренние дела Великобритании

Посол РФ в Великобритании ответил на вопросы журналистов и заявил, что Россия не имеет отношения к Brexit.
Российские дипломаты заявили, что Москва не приемлет заявлений Лондона о якобы вмешательстве России в результат референдума о выходе Великобритании из Евросоюза. Заявление Яковенко размещено на сайте посольства РФ в Лондоне.
Александр Яковенко, посол РФ в Великобритании: «Сейчас, когда переговоры об условиях выхода Соединенного Королевства из ЕС стали главным внешнеполитическим вызовом для Лондона, появляется желание свалить все трудности на постороннего, то есть Россию. Категорически этого не приемлем. Россия не вмешивается в дела других государств, и это является ключевой установкой российской внешней политики. Я обращаюсь к недобросовестным политикам и журналистам: прекратите навязывать фейковую повестку дня, не пытайтесь решить собственные проблемы за наш счет».
Российский дипломат напомнил британской прессе, что версия о якобы вмешательстве России в результаты референдума о выходе Великобритении из ЕС является оскорблением и для британского народа, и для правительства этой страны.
Александр Яковенко: «Британскому общественному мнению упорно пытаются навязать мысль о том, что именно Россия стоит за итогам референдума о Brexit. Полагаем, что такого рода утверждения являются оскорбительными как для британского политического руководства, так и для британского народа. Идея проведения референдума пришла не из России — это было ключевое обещание предвыборной кампании Д.Кэмерона в 2015 году, и он вряд ли думал при этом о России. Впоследствии британские граждане воспользовались предоставленным им законным правом, и здесь говорить о вмешательстве России также, по меньшей мере, некорректно».
Напомним, Великобритания покинет Евросоюз 29 марта 2019 года: спустя 3 года после запуска Brexit, за который британцы проголосовали на референдуме в июне 2016 года.
Александр Яковенко, посол РФ в Великобритании: «Сейчас, когда переговоры об условиях выхода Соединенного Королевства из ЕС стали главным внешнеполитическим вызовом для Лондона, появляется желание свалить все трудности на постороннего, то есть Россию. Категорически этого не приемлем. Россия не вмешивается в дела других государств, и это является ключевой установкой российской внешней политики. Я обращаюсь к недобросовестным политикам и журналистам: прекратите навязывать фейковую повестку дня, не пытайтесь решить собственные проблемы за наш счет».
Российский дипломат напомнил британской прессе, что версия о якобы вмешательстве России в результаты референдума о выходе Великобритении из ЕС является оскорблением и для британского народа, и для правительства этой страны.
Александр Яковенко: «Британскому общественному мнению упорно пытаются навязать мысль о том, что именно Россия стоит за итогам референдума о Brexit. Полагаем, что такого рода утверждения являются оскорбительными как для британского политического руководства, так и для британского народа. Идея проведения референдума пришла не из России — это было ключевое обещание предвыборной кампании Д.Кэмерона в 2015 году, и он вряд ли думал при этом о России. Впоследствии британские граждане воспользовались предоставленным им законным правом, и здесь говорить о вмешательстве России также, по меньшей мере, некорректно».
Напомним, Великобритания покинет Евросоюз 29 марта 2019 года: спустя 3 года после запуска Brexit, за который британцы проголосовали на референдуме в июне 2016 года.
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