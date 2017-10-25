Трамп назвал создателей «фальшивки про Россию»

Дональд Трамп заявил, что Демократическая партия специально раздувает скандал о якобы вмешательстве РФ в американские выборы.
По словам американского президента, демократы стали говорить о том, что Россия якобы повлияла на выборы, чтобы объяснить поражение Хиллари Клинтон.
Дональд Трамп, президент США: «Вся эта история с Россией, что из нее получилось, — это все были демократы, их оправдание проигранным выборам. Они проиграли их, они разгромно проиграли. Они не знали, что говорить, и придумали эту фальшивку про Россию».
При этом Трамп отметил, что демократы «заплатили огромную сумму денег», чтобы раздуть скандал, передает «Интерфакс».
Надо сказать, что ранее Дональд Трамп не раз называл фальшивкой заявления о «российском следе» в его избирательной кампании. В частности, президент США заявлял, что целью появления подобной информации стали «попытки оправдать величайшее поражение» в истории американской политики.
Дональд Трамп, президент США: «Вся эта история с Россией, что из нее получилось, — это все были демократы, их оправдание проигранным выборам. Они проиграли их, они разгромно проиграли. Они не знали, что говорить, и придумали эту фальшивку про Россию».
При этом Трамп отметил, что демократы «заплатили огромную сумму денег», чтобы раздуть скандал, передает «Интерфакс».
Надо сказать, что ранее Дональд Трамп не раз называл фальшивкой заявления о «российском следе» в его избирательной кампании. В частности, президент США заявлял, что целью появления подобной информации стали «попытки оправдать величайшее поражение» в истории американской политики.
Комментарии