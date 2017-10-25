«Спартак» разгромил «Спартак-Нальчик» и пробился в четвертьфинал Кубка России

Московский «Спартак» отправил пять мячей в ворота «Спартака-Нальчик» в матче 1/8 финала Кубка России.

Встреча, проходившая в столице, закончилась со счетом 5:2 в пользу хозяев.



Однако первыми вперед смогли выйти гости. На 19-й минуте точный удар нанес Вениамин Медников. Но на 30-й минуте Марио Пашалич восстановил равновесие, а в начале второго тайма Лоренсо Мельгарехо оформил дубль.



На 58-й минуте Магомед Гугуев сократил отставание гостей из Нальчика, однако на 81-й минуте Ислам Жилов отправил мяч в свои ворота. А уже перед финальным свистком точку в матче поставил Илья Кутепов.



За выход в полуфинал красно-белым предстоит сразиться с самарскими «Крыльями Советов», которые переиграли казанский «Рубин». Также в четвертьфинале «СКА-Хабаровск» сыграет с «Шинником», «Авангард» — с «Амкаром», а «Луч-Энергия» — с «Тосно». Матчи пройдут 28 февраля и 1 марта.