Госдума поддержала заморозку пенсионных накоплений до 2020 года

Госдума приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается продлить до 2020 года срок учета взносов на обязательное пенсионное страхование. Проект закона был внесен в Госдуму правительством РФ в конце сентября.
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Мораторий на накопительную часть пенсии действует в РФ уже на протяжении пяти лет. Сегодня депутаты поддержали предложение продлить заморозку до 2020 года, сообщил ТАСС замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.
В документе подчеркивается что подобные меры позволят сэкономить, по предварительной оценке, до 551,3 млрд рублей.
Ранее сообщалось, что с 1 января 2018 года в России будут проиндексированы страховые пенсии и фиксированные выплаты к ним для неработающих пенсионеров. Среднегодовой размер выплат увеличится на 3,7% и составит 14,1 тысяч рублей. В Москве минимальная пенсия может увеличиться до 17,5 тысячи рублей в месяц.
В документе подчеркивается что подобные меры позволят сэкономить, по предварительной оценке, до 551,3 млрд рублей.
Ранее сообщалось, что с 1 января 2018 года в России будут проиндексированы страховые пенсии и фиксированные выплаты к ним для неработающих пенсионеров. Среднегодовой размер выплат увеличится на 3,7% и составит 14,1 тысяч рублей. В Москве минимальная пенсия может увеличиться до 17,5 тысячи рублей в месяц.
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