Украина подала в ЕСПЧ иск против России из-за событий в Донбассе

Украина подала очередной иск против России в ЕСПЧ по делу о событиях в Донбассе, заявил министр юстиции страны.
Украина подала в Европейский суд по правам человека иск против России, связанный с событиями в Донбассе в 2014 году. Об этом в среду в эфире телеканала NewsOne сообщил глава Минюста Украины Павел Петренко.
Павел Петренко, министр юстиции Украины: «Я впервые это озвучиваю, но несколько дней назад по второму делу мы подали большую юридическую оппозицию более чем с сотней показаний свидетелей. Тем самым, мы закрыли свою юридическую часть по нашему заявлению в связи с событиями на Донбассе в 2014 году. У России практически нет весомых аргументов и фактов чтобы эту информацию опровергнуть».
Как отмечает телеканал, «второе дело» касается якобы похищения из региона детей-сирот и их вывоз в Россию.
С 2014 года Минюст Украины подал в ЕСПЧ уже пять исков против России. Они связаны с вхождением Крыма в состав России в 2014 году, а также с конфликтом в Донбассе.
Павел Петренко, министр юстиции Украины: «Я впервые это озвучиваю, но несколько дней назад по второму делу мы подали большую юридическую оппозицию более чем с сотней показаний свидетелей. Тем самым, мы закрыли свою юридическую часть по нашему заявлению в связи с событиями на Донбассе в 2014 году. У России практически нет весомых аргументов и фактов чтобы эту информацию опровергнуть».
Как отмечает телеканал, «второе дело» касается якобы похищения из региона детей-сирот и их вывоз в Россию.
С 2014 года Минюст Украины подал в ЕСПЧ уже пять исков против России. Они связаны с вхождением Крыма в состав России в 2014 году, а также с конфликтом в Донбассе.
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