Петербургские депутаты хотят избавить от транспортного налога многодетных

Важный социальный законопроект принят сегодня в первом чтении на заседании городского парламента.

Петербургские парламентарии хотят избавить все многодетные семьи от транспортного налога. Сейчас эта льгота касается только родителей, у которых четверо и более детей.



Правда, в законопроекте есть ряд ограничений: сэкономить сможет только один из родителей или опекунов, а мощность автомобиля не должна превышать 150 лошадиных сил.



Компенсировать недостачу в бюджете будут за счет владельцев яхт, катеров, гидроциклов и парусно-моторных судов мощностью свыше 100 лошадиных сил, а также самолетов и вертолетов. Для них ставка будет удвоена.