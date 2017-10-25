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    Петербургские депутаты хотят избавить от транспортного налога многодетных. Законодательное собрание Петербурга, Санкт-Петербург, многодетные, налоги и пошлины. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПетербургские депутаты хотят избавить от транспортного налога многодетных

    Петербургские депутаты хотят избавить от транспортного налога многодетных

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    Петербургские депутаты хотят избавить от транспортного налога многодетных

    Петербургские депутаты хотят избавить от транспортного налога многодетных

      Важный социальный законопроект принят сегодня в первом чтении на заседании городского парламента.

      Петербургские парламентарии хотят избавить все многодетные семьи от транспортного налога. Сейчас эта льгота касается только родителей, у которых четверо и более детей.

      Правда, в законопроекте есть ряд ограничений: сэкономить сможет только один из родителей или опекунов, а мощность автомобиля не должна превышать 150 лошадиных сил.

      Компенсировать недостачу в бюджете будут за счет владельцев яхт, катеров, гидроциклов и парусно-моторных судов мощностью свыше 100 лошадиных сил, а также самолетов и вертолетов. Для них ставка будет удвоена.

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