Невский. Проверка на прочность
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Невский. Проверка на прочность
    Главный «Митёк» приглашает на юбилейную выставку в центре Петербурга. Санкт-Петербург, выставки и музеи, живопись и художники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВГлавный «Митёк» приглашает на юбилейную выставку в центре Петербурга

    Главный «Митёк» приглашает на юбилейную выставку в центре Петербурга

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    Главный «Митёк» приглашает на юбилейную выставку в центре Петербурга

    Главный «Митёк» приглашает на юбилейную выставку в центре Петербурга

    Главный «Митёк» приглашает на юбилейную выставку в центре Петербурга

      Ко дню рождения Дмитрия Шагина Шереметевский дворец открыл выставку работ одного из самых позитивных и харизматичных петербургских художников.

      Экспозицию ознаменовали красноречивой аббревиатурой «ДШ в ШД», отмечающей связи современника с графом — владельцем дома. Такой поступок, как отказ кавалергарда Дмитрия Шереметева стрелять в декабристов, сродни главному лозунгу «Митьков», которые никого не хотят победить.

      Кроме того, именно граф объединил вокруг себя самых разных людей искусства. С тех пор этот дом на Фонтанке считается одним из художественных центров города, где, например, Орест Кипренский писал ставший знаменитым портрет Пушкина.

      С Шереметевским домом Митю Шагина связывает и место расположение дворца. Художник родился недалеко от него и провел детство в центре старого Петербурга. Среди выбранных для выставки работ — не только портреты русских классиков, но и пейзажи Фонтанки.

      Здесь и сад дворца со старыми деревьями за оградой в веренице других зданий, и противоположная сторона реки, уже изменившая свой облик. Экспозиция — это не только параллели, но и еще и ретроспектива, которую автор начал с портрета отца.

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