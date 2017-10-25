Главный «Митёк» приглашает на юбилейную выставку в центре Петербурга

Ко дню рождения Дмитрия Шагина Шереметевский дворец открыл выставку работ одного из самых позитивных и харизматичных петербургских художников.

Экспозицию ознаменовали красноречивой аббревиатурой «ДШ в ШД», отмечающей связи современника с графом — владельцем дома. Такой поступок, как отказ кавалергарда Дмитрия Шереметева стрелять в декабристов, сродни главному лозунгу «Митьков», которые никого не хотят победить.



Кроме того, именно граф объединил вокруг себя самых разных людей искусства. С тех пор этот дом на Фонтанке считается одним из художественных центров города, где, например, Орест Кипренский писал ставший знаменитым портрет Пушкина.



С Шереметевским домом Митю Шагина связывает и место расположение дворца. Художник родился недалеко от него и провел детство в центре старого Петербурга. Среди выбранных для выставки работ — не только портреты русских классиков, но и пейзажи Фонтанки.



Здесь и сад дворца со старыми деревьями за оградой в веренице других зданий, и противоположная сторона реки, уже изменившая свой облик. Экспозиция — это не только параллели, но и еще и ретроспектива, которую автор начал с портрета отца.