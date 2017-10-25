Невский. Проверка на прочность
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Невский. Проверка на прочность
    Спасатели выясняют причины пожаров на автобанах Петербурга. Санкт-Петербург, автомобили, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСпасатели выясняют причины пожаров на автобанах Петербурга

    Спасатели выясняют причины пожаров на автобанах Петербурга

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    Спасатели выясняют причины пожаров на автобанах Петербурга

    Спасатели выясняют причины пожаров на автобанах Петербурга

    Спасатели выясняют причины пожаров на автобанах Петербурга

      Этим вечером на скоростных трассах Северной столицы произошло сразу два пожара.

      На северном участке ЗСД вспыхнул легковой автомобиль. Происшествие на камеру сняли очевидцы. Судя по кадрам, огонь охватил машину полностью. По словам автомобилистов, на трассе собралась небольшая пробка. На место выехали спасатели. О причинах возгорания пока не сообщается. По предварительной информации, никто не пострадал.

      А на кольцевой автодороге в районе Пулковского шоссе загорелся грузовой автомобиль. Пламя уничтожило кабину. К 20 часам оба автопожара потушены.

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