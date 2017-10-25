Химиков-взрывателей из Петербурга наказали за ЧП на проспекте КИМа

В Петербурге вынесли приговор
химикам-нелегалам, благодаря которым весной на пороге библиотеки в руках студента взорвалось СВУ.
26-летнего Дмитрия Довгу и его руководителя Василия Кирьянова признали виновными в незаконном изготовлении, хранении и сбыте взрывчатых веществ. Обоим назначили по одному году и восьми месяцам колонии общего режима.
О теневой деятельности сотрудников инновационного центра на Смоленке стало известно после взрыва, прогремевшего 13 апреля возле библиотеки на проспекте КИМа. Тогда студент-химик получил ранения при случайном подрыве изготовленного им же устройства.
Придя в себя, он рассказал сотрудникам ФСБ, что лично собрал бомбу в лаборатории на Васильевском острове, где производство взрывчатки фактически было поставлено на поток.
О теневой деятельности сотрудников инновационного центра на Смоленке стало известно после взрыва, прогремевшего 13 апреля возле библиотеки на проспекте КИМа. Тогда студент-химик получил ранения при случайном подрыве изготовленного им же устройства.
Придя в себя, он рассказал сотрудникам ФСБ, что лично собрал бомбу в лаборатории на Васильевском острове, где производство взрывчатки фактически было поставлено на поток.
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