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Невский. Проверка на прочность
    Химиков-взрывателей из Петербурга наказали за ЧП на проспекте КИМа. Санкт-Петербург, взрывы, приговоры, суды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВХимиков-взрывателей из Петербурга наказали за ЧП на проспекте КИМа

    Химиков-взрывателей из Петербурга наказали за ЧП на проспекте КИМа

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    Химиков-взрывателей из Петербурга наказали за ЧП на проспекте КИМа

    <nobr>Химиков-взрывателей</nobr> из Петербурга наказали за ЧП на проспекте КИМа

      В Петербурге вынесли приговор химикам-нелегалам, благодаря которым весной на пороге библиотеки в руках студента взорвалось СВУ.

      26-летнего Дмитрия Довгу и его руководителя Василия Кирьянова признали виновными в незаконном изготовлении, хранении и сбыте взрывчатых веществ. Обоим назначили по одному году и восьми месяцам колонии общего режима.

      О теневой деятельности сотрудников инновационного центра на Смоленке стало известно после взрыва, прогремевшего 13 апреля возле библиотеки на проспекте КИМа. Тогда студент-химик получил ранения при случайном подрыве изготовленного им же устройства.

      Придя в себя, он рассказал сотрудникам ФСБ, что лично собрал бомбу в лаборатории на Васильевском острове, где производство взрывчатки фактически было поставлено на поток.

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