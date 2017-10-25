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    Женщина на иномарке насмерть сбила ребенка на северо-востоке Москвы

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    Женщина на иномарке насмерть сбила ребенка на северо-востоке Москвы

    Женщина на иномарке насмерть сбила ребенка на <nobr>северо-востоке</nobr> Москвы

    Мальчик погиб в результате наезда автомобиля на Ленской улице в столице.

    На северо-востоке Москвы женщина на иномарке насмерть сбила ребенка. Как сообщила пресс-служба столичного управления МВД, ребенок был один и пытался перебежать дорогу в неположенном месте.

    Пресс-служба ГУ МВД по Москве: «Установлено, что водитель автомобиля марки Suzuki, двигаясь по Ленской улице в направлении Чукотского проезда, совершил наезд на ребенка, который переходил проезжую часть в неположенном месте без сопровождения взрослых. От полученных травм мальчик скончался на месте».

    Возбуждено уголовное дело. В настоящее время 52-летняя москвичка задержана. Полицейские разыскивают очевидцев ДТП.

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