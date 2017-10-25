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    Штайнмайер: Россия и Германия далеки от нормальных отношений

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    • Фото: Метцель Михаил / ТАСС
    Штайнмайер: Россия и Германия далеки от нормальных отношений

    Штайнмайер: Россия и Германия далеки от нормальных отношений

    Штайнмайер: Россия и Германия далеки от нормальных отношений
  • Фото: Метцель Михаил / ТАСС

    • Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер после переговоров с Владимиром Путиным заявил, что в отношениях между странами до сих пор остаются нерешенные вопросы.

    Франк-Вальтер Штайнмайер, президент ФРГ: «Мы едины во мнении, что настоящее положение дел не может удовлетворять нас и не должно удовлетворять нас. От нормальных отношений мы еще далеки».

    В частности, как передает «Интерфакс», Штайнмайер назвал «тяжким бременем» и «открытой раной» для отношений Германии и России вопрос о присоединении Крыма и конфликт в Донбассе.

    По словам германского президента, он не думает, что одна-единственная встреча может помочь преодолеть такую ситуацию. И добавил, что совместная работа по укреплению германо-российских отношений будет продолжена.

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    Путин: отношения РФ и Германии не стоят на месте, несмотря на сложности
    В свою очередь, Владимир Путин сказал, что, несмотря на известные сложности, отношения России и ФРГ развиваются, а немецкий бизнес намерен расширять деятельность в РФ.

    В 2014 году, после киевского госпереворота, жители Крыма проголосовали на референдуме за воссоединение с Россией, а на востоке Украины вспыхнул вооруженный конфликт между киевской властью и местными ополченцами. Все эти события осложнили отношения России с западными странами, в том числе и с Германией.

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