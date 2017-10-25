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    Мировые кукольники покажут свои спектакли в Петербурге. Санкт-Петербург, театр, фестивали и конкурсы, цирк. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМировые кукольники покажут свои спектакли в Петербурге

    Мировые кукольники покажут свои спектакли в Петербурге

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    Мировые кукольники покажут свои спектакли в Петербурге

    Мировые кукольники покажут свои спектакли в Петербурге

      В культурной столице проведут IV международный фестиваль актуальных кукол «БТК-фест».

      «БТК-фест» пройдет на нескольких театральных площадках Петербурга с 3 по 7 ноября. На этот раз главной темой выбрали цирк. География фестиваля как всегда широкая: самые необычные постановки привезут артисты из Франции, Бельгии, Чехии, Дании, Италии, Эстонии и Финляндии.

      Помимо спектаклей в рамках фестиваля пройдут лекции, начинающим артистам-кукольникам появится возможность показать свои студенческие работы. Завершит фестиваль постановка Большого театра кукол «Небо в чемодане, или цуцики в ночи», над которой сейчас активно трудится режиссер Руслан Кудашов.

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