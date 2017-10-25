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    Путин: отношения РФ и Германии не стоят на месте, несмотря на сложности. Германия, дипломатия, переговоры, Путин. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПутин: отношения РФ и Германии не стоят на месте, несмотря на сложности

    Путин: отношения РФ и Германии не стоят на месте, несмотря на сложности

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    Путин: отношения РФ и Германии не стоят на месте, несмотря на сложности

    Путин: отношения РФ и Германии не стоят на месте, несмотря на сложности

    Путин: отношения РФ и Германии не стоят на месте, несмотря на сложности

      Владимир Путин встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, который прибыл в Москву по приглашению главы российского государства.

      Путин выразил надежду на то, что переговоры дадут новый импульс в отношениях Москвы и Берлина. Президент РФ отметил, что, несмотря на известные сложности, отношения России и ФРГ развиваются, а немецкий бизнес намерен расширять деятельность в РФ.

      Владимир Путин, президент РФ: «Германский бизнес настроен далее расширять свою деятельность на российском рынке. Несмотря на известные политические сложности, российско-германские отношения не стоят на месте. Мы готовы вместе работать над дальнейшим их развитием».

      Кроме того, российский лидер сообщил, что обсудил с президентом Германии ситуацию на Украине, а также события вокруг иранской ядерной программы и кризис на Корейском полуострове. Также Путин отметил, что РФ и Германия едины во мнении о необходимости уничтожить терроризм в Сирии.

      В свою очередь Штайнмайер после переговоров заявил, что в отношениях России и ФРГ еще есть нерешенные вопросы.

      Также президент Германии поблагодарил Путина за возможность принять участие в церемонии передачи Кафедрального собора святых Петра и Павла в собственность Евангелическо-Лютеранской церкви.

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