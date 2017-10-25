Собянин: Москва перестала быть чемпионом мира по пробкам

Мэр столицы выступил с ежегодным отчетом перед депутатами Мосгодумы.
Еще недавно Москва занимала первое место в мире по количеству автомобильных заторов. Сейчас она опустилась на 12-е место, несмотря на то, что машин в городе стало на полтора миллиона больше, заявил сегодня мэр столицы Сергей Собянин.
Справиться, по его словам, помогли огромные деньги и часто непопулярные меры: реорганизация движения и парковок, отдельные полосы для автобусов и такси, масштабная стройка на земле и под землей. В планах соединение линий пригородных электричек в сквозные.
Еще одна мера, вызвавшая споры и недовольство, — масштабное переустройство центральных улиц и расширение тротуаров.
Артур Шахбазян, заместитель руководителя Центра организации дорожного движения правительства Москвы: «Мы избавлялись от „бутылочных горлышек“, от хаотичной парковки, и за счет оптимизации движения на некоторых участках до 25 процентов выросла пропускная способность».
Планов на будущее еще много, особенно в области строительства жилья и транспортной инфраструктуры. Московский бюджет следующего года превысит 2 триллиона рублей. Это вдвое больше, чем, например, семь лет назад.
Московские власти часто критикуют за большие траты на праздники: на благоустройство центра в этом году потратили 50 миллиардов. Но уже все окупилось за счет растущего потока туристов, подсчитали в мэрии. В будущем чистый доход от фестивалей и праздников планируется направлять на социальную помощь. Кроме того, Собянин сегодня предложил поднять минимальную пенсию в Москве до 17 с половиной тысяч.
Большие расходы предстоят и на пресловутую реновацию. Переселение из пятиэтажек начнется уже этой зимой, далее — комплексная перестройка окраин. Все должно окупиться, полагает Собянин, причем не только для бюджета.
В сентябре 2018 года в столице должны пройти выборы мэра. Сергей Собянин на днях уже заявил о готовности в них участвовать, поэтому неудивительно, что сегодняшнее его выступление в Мосгордуме обрело программный характер и предвыборный смысл.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Алексея Кондулукова.
Справиться, по его словам, помогли огромные деньги и часто непопулярные меры: реорганизация движения и парковок, отдельные полосы для автобусов и такси, масштабная стройка на земле и под землей. В планах соединение линий пригородных электричек в сквозные.
Еще одна мера, вызвавшая споры и недовольство, — масштабное переустройство центральных улиц и расширение тротуаров.
Артур Шахбазян, заместитель руководителя Центра организации дорожного движения правительства Москвы: «Мы избавлялись от „бутылочных горлышек“, от хаотичной парковки, и за счет оптимизации движения на некоторых участках до 25 процентов выросла пропускная способность».
Планов на будущее еще много, особенно в области строительства жилья и транспортной инфраструктуры. Московский бюджет следующего года превысит 2 триллиона рублей. Это вдвое больше, чем, например, семь лет назад.
Московские власти часто критикуют за большие траты на праздники: на благоустройство центра в этом году потратили 50 миллиардов. Но уже все окупилось за счет растущего потока туристов, подсчитали в мэрии. В будущем чистый доход от фестивалей и праздников планируется направлять на социальную помощь. Кроме того, Собянин сегодня предложил поднять минимальную пенсию в Москве до 17 с половиной тысяч.
Большие расходы предстоят и на пресловутую реновацию. Переселение из пятиэтажек начнется уже этой зимой, далее — комплексная перестройка окраин. Все должно окупиться, полагает Собянин, причем не только для бюджета.
В сентябре 2018 года в столице должны пройти выборы мэра. Сергей Собянин на днях уже заявил о готовности в них участвовать, поэтому неудивительно, что сегодняшнее его выступление в Мосгордуме обрело программный характер и предвыборный смысл.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Алексея Кондулукова.
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